【學界精英賽】無法重來的精英賽　蔡再南遺憾完結最後一次

聽到寶覺中學的蔡再南，總難免會聯想起甲一球隊南華，甚至是港隊主力的蔡再懃。經過4年來Nike全港學界精英籃球比賽的洗禮，蔡再南開始褪去「蔡再懃弟弟」之名，不論在四強或者季軍戰中，他打出屬於自己擔當箭頭的風格，與林大輝的季軍戰中在落後的關鍵時刻挺身而出。 從以前總是作出不必要的犯規，導致五犯離場，變得能夠精準防守，甚至有效保留體力，不再死衝爛撞，由頭打尾，為寶覺拿下勝仗為他最後一次踏上精英賽舞台寫上圓滿句號。

從4年前開始初識蔡再南，覺得這個球員名字很稔熟，事後才知道他原來是蔡再懃的弟弟，便慢慢留意他的成長。

從起初的工兵型球員，以第7、8人身份幫球隊衝搶籃板，到現在踏上精英賽舞台並殺入4強，成為寶覺一大得分點，在與林大輝的季軍戰中死守張峰碩，貢獻19分、10籃板的「雙雙」數據，助球隊以81：75力壓林大輝奪季。

這些年來，他一直努力奮鬥著，改善自己內向的弱點：「我以前一個內向、寡言的人，在球場內也是一聲不吭的，但後來自己逐漸會多提點隊友，不論是進攻會指揮走位，防守方面亦會提點。以前我會橫衝直撞，今天控制到自己節奏，防守之餘都保留體力，最後強忍抽筋，頂下去。」

寶覺的蔡再南（右）在球隊落後時，挺身而出，不斷轟入內線。（楊宇翹攝）

這些年來接受教練梁民熊的指導，令蔡再南大有進步。（楊宇翹攝）

一場有驚無險的季軍戰，蔡再南在球隊落後時挺身而出，不斷向內線施壓，展現其前鋒的力量。被林大輝反撲時，難道不會怯、不會亂嗎？

肩負起隊長之一的責任，蔡再南作好榜樣，「我絕不能怯，其他隊友看到我就會覺得連蔡再南都怯，會影響士氣的。」日子久了，連過往總沉不住氣的蔡再南都變得成熟了，「我絕不能低下頭或顯露『頹』態，落後我都會打起自己表現，防守上再集中，提高專注力。」

蔡再南（後）盡力防守林大輝每一球進攻，就算被對手甩開，他便更用力追上對手腳步。（楊宇翹攝）

做好自己、帶領球隊、穩住軍心，以一場勝仗完結自己最後一年精英賽應該是圓滿的結局，不過蔡再南總結起這4年來精英賽的經驗，呼一口大氣始緩緩說出：「搏盡……總會有悔的。」

望住遠方的他突然雙眼通紅，激動地將這兩天的情緒發洩出來：「『悔』是因為精英賽的遺憾，最不開心無法打敗張振興，在四強戰連續輸……輸了兩年。」一想到自己最遺憾的事情，蔡再南雙唇抖著，「最後一年都無法帶領寶覺入決賽，去年落敗想着有今年的機會，但今年落敗便無法重來。」他不禁苦笑着補上一句：「昨天輸球也沒有哭。」

寶覺的蔡再南（左）球場沉寂的時候，更加做好自己，「我不能低下頭，不能『頹』！」（楊宇翹攝）

帶着遺憾完結最後一年精英賽，蔡再南抹掉眼淚，放眼未來餘下學界的兩大賽事：「我們一定要創造歷史！」（楊宇翹攝）

可是，人生中有很多事情無法再來，尤其是學界生涯的賽事。不過，精英賽的完結並不代表對籃球的堅持在此止步，跨過低潮，放眼將來更是重要，「即將還有學界邀請賽和學界馬拉松，我們過往在馬拉松從未入過四強；學界邀請賽更是從未出過線，今年是最有機會突破的一年。」

蔡再南調整好自己情緒，最後強調：「我們為學校創造歷史！」