【學界精英賽】漢華火拼協恩憾負廿分　7連霸力保不失

Nike全港學界精英籃球賽女子組決賽再現前年戲碼。漢華中學和協恩中學，繼麥花臣碰頭後就再沒有於精英賽中對壘。今年再見，陣容不再，大家的實力亦變得平均，協恩一度被追平，但最後仍靠陳欣汶、吳欣潼和劉芳盈力保不失，以66：46擊退漢華。

漢華李嘉瑩上籃得手先開紀錄，但協恩陳欣汶入局奇快，三分命中還以顏色，首節未過半就獨得7分。

協恩照慣常以全場緊迫守住漢華，但當漢華拆解成功，陣地進攻時，具身高優勢的馬丹鳳在內線就佔上風。協恩被漢華駱晴和黃揚茵「偷雞」，一度追至兩分差距，但主將陳欣汶三分再顯神威，連入兩球三分加快攻得手，一口氣狂轟8分止血，首節以19：12領先。

對協恩來說，今天是7連霸的一天，但這一場仗一點都不易打。（楊宇翹攝）

尾段順利拉開比數後，協恩一些小將，雖然仍未夠成熟，但教練心中有譜。（楊宇翹攝）

協恩的緊迫被拆，轉守陣地以防止消耗無謂的體力。另一邊，馬丹鳳手感炙熱，中距離頻頻得手，加上顧綽姿射入關鍵三分球追和；協恩主力們各身負兩犯，犯規再成球隊隱憂，迫使協恩要求暫停重整軍心。

馬丹鳳「一夫當關」，內外皆得更射入一球三分，最後一年惜負協恩。（楊宇翹攝）

收起劉芳盈和陳欣汶的協恩明顯進攻火力大減，攻勢亦猶豫不決，劉芳盈重新上陣就連入三球中距離跳投。

漢華多點開花，6人有進賬，但協恩僅陳欣汶和劉芳盈個人得分上雙，協恩面臨困局。吳欣潼「And1｣ 再加兩球跳投命中解困，但半場只以36：30稍稍領先。

協恩以防守全場緊迫著稱，但卻被漢華半節就成功拆解，一度改守陣地。（楊宇翹攝）

換邊後蔣思琪振奮球隊，隊長吳欣潼繼續火力全開，成為球隊第三得分點；協恩的中距離跳投百發百中，打出一波9：2的攻勢，拉開13分的差距。

漢華的射手未見優勢，反而顧綽姿的入楔多次博得罰球。蔣思琪亦在第三節尾段轟入第二球三分，協恩拉開52：36。

隊長吳欣潼的中距離百發百中，得分上撐起全隊，也真真正正成為一個領袖。（楊宇翹攝）

最後機會，漢華使出「超必」馬丹鳳三分得手，引起全場歡呼。一邊歡喜一邊愁，協恩犯規問題湧現，劉芳盈在封阻馬丹鳳上籃時犯下第四次個犯。

但場內繼續有陳欣汶獨挑大樑，尾段協恩派出小將李樂瑤和溫詠芯，更多製造攻勢讓廖貝兒在內線開弓，但把握力欠奉錯失多球，潘耀敏最後射入捧盃前的一球，協恩以66：46擊退漢華，成就精英賽7連霸。

協恩和漢華繼麥花臣碰頭後於新伊館再遇，結局雖然沒有被改寫，但實力愈來愈接近，是協恩的警號也是大家的希望。（楊宇翹攝）

中六的陳欣汶和劉芳盈，人生中最後一場精英賽也挺身擔起大旗，劉芳盈在完場後終於會笑了，「好開心中學最後一年精英賽以冠軍作結，是完美的！」

陳欣汶也一樣，鬆一口氣的感覺，終於可以安心去面對文憑試了：「看到小的不會怯場，打得起又能保持優勢，我覺得可以安心讓她們接棒了。」每一年都要說一次，穩穩的接棒，才可以成就運霸。

精英賽決賽逐格重溫（按圖放大）