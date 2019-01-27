【學界精英賽】鐵娘子有話兒　協恩的危機迎來改變

學界籃球四個大賽，Nike全港學界精英籃球比賽一直都比球員形容是最重要的一個。 一場決賽可以看到什麼？

看到觀眾期待新后的誕生，看到漢華力拼渴求擊敗協恩的野心，以及協恩一年一年的接班人。

儘管女子決賽還是由協恩以66：46勝出，但過程中看到的更是漢華的進步和協恩的危機。

協恩的鐵娘子，多年來一直撐起籃球隊，精英賽過後任明敏笑得待別幸福。（楊宇翹攝）

完場後，球員的第一件事是哭，第二件事就是衝向任明敏，沒有她，沒有她們。（楊宇翹攝）

「Miss Yum你有擔心接下來嗎？」我問。

「擔心？沒有甚麼好擔心的。」Miss Yum的蘋果肌至完場後一直放不下來。

不是大安旨意，協恩教練任明敏在剛過去的2小時，眉頭緊鎖得誇張，緊繃得白髮都快要多長幾條。完場哨響，主持宣布：「協恩成功7連霸。」鐵娘子笑了，笑得異常幸福。訪問的第一句，Miss Yum衝口而出：「我覺得吳欣潼打得很好。」人家說，第一句都是真心說話。

任明敏說完場後第一件事要親一親吳欣潼，也許自己曾經都對這個「女兒」灰心，但她今天走了出來讓大家看到她這個隊長。（楊宇翹攝）

這個隊長，光芒也許不及以往的師姐，是因為性格本來就偏向文靜，也不苟言笑。進攻有水準，卻缺乏隊長應有的氣場：「經過這一場，吳欣潼有『星』的味道。」

關鍵的第三節，當師姐不在場上，是時候了，是自己要擔起這個責任了。「今天一定是她全年的代表作。」

任明敏每一年都在進步，因為只有他進步，協恩才能有突破。（楊宇翹攝）

危機？Miss Yum都不怕，何來危機？「漢華的確是拆了我們的全場緊迫，拆得來也是消耗很多體力。」

不能否認，協恩這兩年的全場緊迫帶給對手不少困擾，每次的對壘都是有備而來，一次比一次容易拆解。Miss Yum深明時候要改變：「是時候想一些新的方法讓對手更難猜，接下來一年要再創新一點，也許未來會看到更多三分球在協恩出現。」她奸笑了一下續說：「正在想，想讓大家看一點別的。」

陳欣汶和劉芳盈將要畢業，任明敏沒有擔心，見招拆招。（楊宇翹攝）

過往的協恩，培育過李祉均般的單打能手，也有徐穎榆這種防守大鎖，到近年協恩大打團體；每年都有中六的主力離開，每年都要有人站出來，今年還是這個問題：「能接班嗎？」

「可以。」跟去年一樣，Miss Yum還是很有期望的。「比以前好，去年拉開三十分上場還是會怯場，到現在我覺得膽色足夠。」

的確，除了陳欣汶等主力得分，在第三節起試用廖貝兒，以及外線的李樂瑤、溫詠芯和潘耀敏，態度和表現不比主力差。「很好很進取，很想表現自己，我覺得先要有自我的，如果連自己進攻的意欲都沒有，其他事就很難去培養。」

+ 9 + 8 + 7

笑得見牙不見眼晴，Miss Yum今晚終於可以安穩的睡一覺，在這之前，她還有一件很重要的事要做：「本來我都想好要怎麼罵吳欣潼的，不過完場第一件事我想親妹一啖，先親再罵，哈哈。」這個鐵娘子，終於可以笑出聲了。