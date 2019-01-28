【NBA】當錫破占士紀錄　史上首人未滿20歲取三雙　惜3分不敵速龍

當錫19歲殺入NBA，首季就已經大放異彩，成為獨行俠的一大主力。周一主場迎戰速龍，當錫交出35分、12個籃板球及10次助攻再錄「三雙」，更打破勒邦占士保持的最年輕「得分30+三雙」紀錄。不過，獨行俠最終仍是以120：123不敵速龍。

當錫第4節再次「上身」，個人獨取13分，助球隊一度領先。速龍其後連取8分反超前，當錫以一個遠程三分回應。在比賽還剩3分29秒時，當錫傳球讓迪安帝佐敦上演「拆你屋」，取下第10次助攻完成「三雙」。

當錫再次錄得三雙，惟獨行俠仍要吞敗。（美聯社）

尼納特攻入全隊最高33分。（美聯社）

惟當錫三雙不足以贏波，速龍今戰有尼納特領銜轟33分；這名前總決賽MVP在最後一分鐘拉開些微差距，雖然獨行俠最後13秒連取5分，最終仍以3分之差飲恨。值得一提的是，當錫首次錄得三雙，作客公鹿同樣吞敗。

洛利亦貢獻了19分。（路透社）

奴域斯基後備上陣交出7分。（路透社）

成史上第4名「35+三雙」新秀

當錫這個三雙讓他成為NBA過去35季，第4名轟35分又錄三雙的新秀。另外3名為史堤芬居里（2010年2月10日）、傑特（1995年4月11日）以及米高佐敦（1985年1月14日）。

這名斯洛文尼亞球員，更打破了最年輕「得分30+三雙」紀錄。勒邦占士在2005年4月9日對公鹿一戰，以20歲100日寫下紀錄。當錫下月28日才夠20歲，所以美媒又稱之為NBA史上首名「得分30+三雙少年」（First teen with 30-point triple-double）。

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