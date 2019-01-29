【葉天佑】另類黃綠大戰　一眉道人情歸何處

交易期終結前夕，安東尼戴維斯（Anthony Davis ）投下震撼彈，表明無意與塘鵝績約，並向球隊提出交易要求，各路人馬蠢蠢欲動，一眉道人到底情歸何處成為聯盟最關心的話題。 「他想要去一支能夠贏波、能夠衝擊總冠軍的球隊」，經理人如此說道。思考Anthony Davis想要甚麼之餘，也許我們亦要想想，塘鵝能夠換來甚麼？提出交易的隊伍本身需要甚麼，又能夠提供甚麼？ 撰文︰葉天佑

Anthony Davis要求交易的消息一出，湖人的呼聲最高，然而，筆者認為比起AD需要湖人，湖人更加需要AD。造成這一廂情願的錯愛，實源於聯盟第一人LBJ及老練控衛Rondo加盟湖人，帶住一眾小將，未有打出預期成績。Ingram與Lonzo Ball的進步未如預期，令人大為失望，將他們兩位交易的呼聲日高。另外，湖人送走內線Randle後，Mcgee表現雖然尚算對辦，但湖人內線仍舊疲弱。早前簽下老將拳皇Tyson Chandler 以圖短期解決燃眉之急，正好說明了湖人對內線即戰力的急切需求。

一眉道人表明拒絕續約，立即傳出湖人有意拋出橄欖枝。（Getty Images）

塘鵝、湖人、塞爾特人薪酬結構（按圖放大）

湖人臨急抱佛腳

湖人有心，但塘鵝未必有夢。Ingram與Lonzo Ball的未來是否值得投資是一大疑問。而除了這兩位，湖人又是否願意放棄更多僅有的未來（Josh Hart與Kuzma）來博取今季的成功？「未來換現在」，是否值得豪賭？

對於Anthony Davis，講短線，湖人現只排第九位，雖然比起塘鵝為好，但西岸競爭如此激烈，是否能夠取到季後賽入場券，仍是未知之數。即使搶八成功，首輪九成九面對五星戰隊勇士，一眉道人會有信心能夠與合作半季「急就章」的球隊，打敗這支體系成熟，稱霸NBA的球隊嗎？

Kuzma 本季得分數據不俗，湖人如要羅致Anthony Davis，卻可能放棄他。（Getty Images）

論長線，Anthony Davis 在一年半後，理所當然希望追求頂薪長約，但湖人會是一隊充滿未來的球隊嗎？是年LBJ34歲，朗度亦32歲，無論他們多猛，表現亦會下滑。更甚者，總教練Luke Walton的執教能力近期備受質疑，換帥之聲不絕。如此種種，湖人急需即戰力，但似乎與湖人季中作匆忙重磅交易，對塘鵝與Anthony Davis來說，都不太吸引。

球員老，教練「唔係幾好」，湖人值得Anthony Davis過檔？（Getty Images）

需要耐性的三贏願望

坊間呼聲第二高就是塞爾特人，唯獨即使三方有意，也必須等到今年賽季完結交易才能成功，原因是Kyrie Irving 的合約有路斯條款（Rose Rule），而聯盟規定每隊只能夠有一位球員擁有此條款。

路斯條款指新秀球員在完成新秀合約後，簽下的第二份合約可獲全隊薪資上限百分之三十（較以往增加了百分之五），惟限定球員必須在頭四年成為MVP、或兩次在明星賽成為正選，或兩次入選NBA最佳陣容。這條款在2011年確立，由於當時能夠符合條款的只有Derrick Rose，故被稱為路斯條約。

綠軍不可能放棄Kyrie，但值得考慮引入Davis，增強內線力量。（Getty Images）

綠軍要簽下Anthony Davis 就必須在七月與Irving 處理好新合同後，才能發生。除非此刻綠軍以Irving作為交易籌碼（當然不可能），但假若三方有足夠耐心，Anthony Davis 與塘鵝願意靜待夏天的來臨，才與塞爾特人交易，就有可能達致三贏局面。

綠軍擁有許多潛質的新秀，而他們在去年賽季扛起半邊天的表現，全聯盟有目共睹。Terry Rozier 、Jaylen Brown 與 Jayson Tatum 將會是綠軍的巨大交易籌碼。尤其 Terry Rozier 與Jaylen Brown ，他們在Irving與Haywood 回歸後，上陣時間明顯被壓縮，球員本身也許會尋求交易，以求更多上陣時間，這兩位球員相信對於塘鵝也相當有吸引力。

Jaylen Brown（左）及Terry Rozier（右）上陣機會滅少，離隊覓出路實屬正常。（Getty Images）

同一時間，綠軍的陣容體系講求位置全能化，當中以中鋒Al Horford作為戰術樞紐尤為關鍵。這位籃底、三分、視野與傳球能力俱全的內線球員也即將踏入33歲的老將行列。論能力，後備中鋒Aron Baynes與Daniel Theis難以擔此大任，Al Horford合約在2020年夏天亦到期，故以過剩的潛力控衛及側翼，提早交換能夠接任內線重責的Anthony Davis，何樂而不為？

至於年輕總教練Brad Stevens的優秀執教能力，相信不用多談，要再談未來的話，綠軍在這兩年，手上將持有的七個選秀權，而湖人2019年只有一個自己本身的第一輪選秀權。不論與塘鵝談交易，或是與Anthony Davis談未來，綠軍似乎更有說服力。

忍一忍，一眉道人、塘鵝與塞爾特人各有得著，何樂而不為。（Getty Images）

天勾手記 - 籃球世界︰天勾老伯希望將超越球賽的故事，將那份無法忘懷的熱血感人，透過文筆傳給同路人。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】