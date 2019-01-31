【NBA】塘鵝賽前造勢片剪走安東尼戴維斯　教練開腔護短

一條賽前造勢片，成為了塘鵝NBA常規賽周四主場迎戰金塊一仗的焦點。 陣中主力安東尼戴維斯（AD）不見了，在要求轉會的消息爆出後，塘鵝極速行動，刪走AD所有片段。 「一眉道人」去向仍有不少問號，更有傳若果轉會市場結束後，AD仍未離開的話，就會罷賽直到轉會為止。

塘鵝賽前播出造勢片，片尾出現的全隊圖片不見了AD，引起外界質疑會方此舉有何用意。今仗氣氛微妙，一眉道人走出球員通道時，小量球迷報以虛聲，更有球迷手持自製字牌：「AD，占士不會像我們這樣愛你！」希望一眉道人選擇留隊。

金塊最後以105：99擊敗塘鵝，只見坐在場邊的戴維斯全程都有為球隊打氣，又會在暫停時聆聽教練根特利指示。AD仍未公開談到自己前程問題，但周五就會復操，將要面對記者提問。

塘鵝賽前「全家福」獨欠戴維斯。（嬝上圖片）

塘鵝主場不效金塊。（路透社）

根特利：AD不是壞人

由於AD仍未有機會見傳媒，令塘鵝教頭根特利要面對各種問題，但曾執教太陽的他不知道AD還會否穿上塘鵝戰衣：「很難回答，我確實不知道要怎樣回答。我們一定要好好討論，對雙方都有利的方案。」

安東尼戴維斯今仗繼續休戰，但應該很快就會復操。（路透社/資料圖片）

根特利又指隊內氣氛沒有任何不同：「完全沒有一絲尷尬，AD還是同一個人，縱使他要求離隊。他的個性不會一剎那就變了，我們亦不會一下子就改變對他的看法。」根特利護短：「AD這小伙子是個好人，一個確確實實的老實人。隊內眾人都喜愛他，他亦愛這支球隊，在教練角度看來一點都沒變。（要求轉會）是他有權做的事。」

根特利亦不知道AD會否再為塘鵝上陣。（路透社）

傳塘鵝今季不「放人」

AD前程仍是未知之數，但塘鵝正步向再度重建，留住無心戀戰的AD根本百害而無一利，送走AD或可換到更多選秀權，若可以得到贏得潛力新星威廉臣的選秀權，會讓重建走好全新方向。

《ESPN的》Adrian Wojnarowski指，塘鵝沒興趣現在就把戴維斯交易給湖人，更有傳他們不介意將AD雪藏到季尾，以免重建第一步，爭奪前三選秀權的過程受任何影響。

塞爾特人 126：94 黃蜂 （01美術製圖）