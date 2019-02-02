【NBA】盛傳湖人向塘鵝提AD交易方案　波爾及古斯馬成交易籌碼

外界一宜盛傳，湖人希望與塘鵝交易得到當家球星安東尼戴維斯，與「大帝」勒邦占士搭檔。 根據《ESPN》體育記者Adrian Wojnarowski的消息透露，湖人準備5個不同的交易條件予塘鵝，湖人向塘鵝提出首個方案，以波爾﹑古斯馬﹑朗度及比士利，加上首輪選秀權，希望取得安東尼戴維斯。

早前有消息指，湖人為了得到塘鵝的主力球員安東尼戴維斯（Anthony Davis），特意準備5個不同的交易方案，當中當然包括不少湖人隊中具潛力的年青球員，波爾（Lonzo Ball）﹑古斯馬（Kyle Kuzma）﹑恩格林（Brandon Ingram）及蘇巴（Ivica Zubac）等球員亦盛傳將成交易籌碼之一。

湖人盛傳已向塘鵝提出首個交易方案，以波爾﹑古斯馬及朗度等人，換取安東尼戴維斯 。（Getty Images）

《ESPN》體育記者Adrian Wojnarowski透露，湖人提出四球員加上未來首輪選秀權的方案。（Twitter截圖）

根據《ESPN》體育記者Adrian Wojnarowski的消息，湖人已經向塘鵝提出首波交易方案，當中包括波爾﹑古斯馬﹑朗度（Rajon Rondo）及比士利（Michael Beasley），加上未來首輪的選秀權，以換取安東尼戴維斯的加盟。

NBA的交易死線將在當地時間下周四（7日），相信湖人仍有時間再向塘鵝提出其他4個方案，以致達成協議。

盛傳被交易的湖人四子（按圖放大）

除了湖人外，塞爾特人亦據聞曾向安東尼戴維斯拋出橄欖枝，但AD的父親並不希望兒子加盟綠軍，原來與I湯馬士（Isaiah Thomas）有關。

安東尼戴維斯爸爸向《ESPN》透露，當時塞爾特人放棄I湯馬士而換取K艾榮，因此而對綠軍感覺欠佳，「我並不希望兒子加盟塞爾特人，我認為綠軍對並不尊重忠誠的球員，正如他們為了得到K艾榮，而以I湯馬士為籌碼。不過，這個並非安東尼戴維斯的立場，只是我的個人觀感。」