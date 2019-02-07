【籃球娛樂】NBA WAGs人妻女友（上）　Amelia優雅Teyana具型格

足球圈的知名WAGs有碧咸（David Beckham）妻子兼前Spicy Girls成員維多利亞（Victoria Beckham）、C朗拿度（Cristiano Ronaldo）女友佐真娜（Georgina Rodríguez），其實NBA的WAGs一樣高質吸引！今季轉投帝王的舒密特（Iman Shumet）與其歌手太太Teyana Taylor結婚後如膠似漆，不時在社交網絡放閃，Teyana雖不是傳統氣質型美女，但是她甚具個人風格，時常以型格形象示人。至於騎士icon路夫（Kevin Love）蜜運多年的女友Kate Bock則行氣質路線，身材高眺的她常常曬出一雙長腿，相當吸睛。

Teyana Taylor（Ian Shumet太太）：型格女神

或許大家會奇怪為甚麼我會挑選Teyana入榜，其實初初看到她時已覺得她不是那種金髮碧眼長腿的美女，但身上總滲透住一種型格氣場，臉容亦很耐看，很容易一看再看。這種氣場讓她能夠輕鬆駕馭不同造型，同時亦切合她歌手百變形象。雖然Teyana散發一種氣勢，每當面對舒密特及囡囡便變回那小鳥依人的賢妻良母，一樣吸引。

舒密特太太Teyana走型格路線。（Teyana instagram）

+ 4 + 3 + 2

Amelia Vega（Al Horford太太）：溫柔婉約之美

與賀福特於2011年結婚的Amelia來頭可不小，曾經贏得2003年環球小姐冠軍的光環是對其美貌的肯定，人美心善的她在履行環球小姐的使命時更走訪世界各地交流。來自多明尼加的Amelia甚有優雅氣質，亦令她踏進演藝圈，接觸模特兒、歌手、演員工作，登上知名雜誌封面如Cosmopolitan、Harper’s Blazer及Glamour，賀福特有此內外兼備的妻子，實是一大福氣！

賀福特妻子Amelia為環球小姐冠軍，簡直是智慧與美貌並重。（Amelia instagram）

+ 7 + 6 + 5

Kate Bock（Kevin Love女友）：典型金髮碧眼美女

作為一位國際模特兒，Kate擁有人人稱羨的好身材。身材高眺的她擁有一雙大長腿，加上勻稱身材還有漂亮臉蛋，讓她曾為知名品牌Victoria’s Secret的模特兒。現年26歲的她正值花樣年華，與騎士第一帥哥路夫感情穩定，更不時在網上放閃，不知何時拉埋天窗呢？

路夫模特兒女友Kate。（Kate instagram）

+ 8 + 7 + 6

Shannon Walker Williams（Ray Allen太太）：深邃五官成熟美

Shannon與NBA三分球名將雷阿倫（Ray Allen）2004年開始拍拖，至到2008年結婚至今已相愛15年仍舊恩愛如昔，二人育有4名子女，樂也融融。這種放鬆無憂生活令Shannon駐顏有術，多年來一直保持住年輕的外貌，她一雙大眼睛尤其吸引呢！

Shannon Walker Williams擁有滲透人心的笑容，還有一頭長髮特別撩人！（Shannon Walker Williams instagram）

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Chelsea Kilgore（JJ Redick太太）：大方得體

Chelsea有別於其他的WAGs，她不是來自娛樂圈或是模特兒，素人的她曾為Pilates導師，與列迪克拍拖結婚後始為人認識及關注。沒有艷麗的外表，但Chelsea有種平易近人的氣質，看著看著總覺得她有點像Rosamund Pike，大家有沒有這感覺呢？