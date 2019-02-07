【NBA】當錫再取「大三元」助獨行俠挫黃蜂　班尼斯被交易至帝王

NBA常規賽獨行俠在今日（7日）主場迎戰黃蜂，在當錫取得職業生涯第3次「大三元」下，帶領球隊以99：93擊敗黃蜂。
今仗為獨行俠正選上陣的夏里遜班尼斯（Harrison Barnes），在比賽途中被告知，他將被送往帝王。頓成交易籌碼，在板凳上的他一時不知如何反應。
獨行俠上仗作客騎士，當錫轟入平個人新高的35分，助球隊作客報捷。今仗返回主場出戰，與黃蜂交手，當錫在今仗交出19分﹑10個籃板及11個助攻，交出職業生涯第3次的「三雙」，加上其餘5位隊友得分雙位數，助球隊在主場99：93力克黃鋒。
獨行俠取得今季25場勝仗，暫列西岸第11位；黃蜂則在東岸排第7位。
當錫個人取得「三雙」，助球隊兩連勝。（美聯社）
普辛基斯首次以獨行俠球員身份，身穿西裝在達拉斯現身。（影片截圖）
此外，獨行俠4位與紐約人交易中加盟的球員，小添夏達威及崔布克亦有披甲，小添夏達威更貢獻12分。正在養傷的普辛基斯亦以一道文裝現身，首度以獨行俠球員身份亮相。
班尼斯被獨行俠交易到帝王，今仗成為他在獨行俠的最後一戰。（美聯社）
夏里遜班尼斯得知被交易後，坐在板凳的他大感震驚。（影片截圖）
今仗同樣為獨行俠正選上陣，並攻入10分的夏里遜班尼斯，在比賽途中卻收到一個極為震驚的消息。班尼斯在第3節末段被換出，得知被球隊交易到帝王後，在第4節未有再度落場，坐在後備席上的他面如死灰。即使如此，班尼斯亦未有返回更衣室，反而留在場上繼續為隊友打氣。
獨行俠以夏里遜班尼斯作籌碼，交換帝王的蘭度夫（Zach Randolph）及祖斯甸積遜（Justin Jackson）。
Harrison Barnes was on the court for the Mavericks when reports came down that he was traded. pic.twitter.com/YnqCbW3cuV— SportsCenter (@SportsCenter) February 7, 2019
夏里遜班尼斯被交易至帝王，獨行俠則得到蘭度夫及祖斯甸積遜。（Getty Images）
獨行俠的傳奇球員奴域斯基在今仗亦貢獻8分，賽後亦有就此事作回應，大讚夏里遜班尼斯的個性十分好，對球隊亦貢獻良多，「夏里遜班尼斯是個十分努力的球員，兩年多以來亦為球隊有不少貢獻。夏里遜的性格相當和善，亦與隊友有很深的友誼，顯示他是個重情義的人，在往後時間當然會與他保持聯絡。」
老將奴域斯基今仗亦取得8分，賽後指夏里遜班尼斯是個性好的球員。（美聯社）
Dirk Nowitzki’s comments on the Harrison Barnes trade. pic.twitter.com/z1R5R9LakG— Michael Mulford (@TheMulf) February 7, 2019
另外，「大帝」勒邦占士亦有就此事在個人Instagram中「發聲」，指球會方面將不想離隊的球員交易並沒有錯，因為交易球員是一場生意。
當球員想離隊時，卻遇到球迷的責罵，實屬不公平，「我認為在球會角度上，交易球員是一場生意，必定是作出認為對球隊有利的決定，實屬無可厚非。不過，當球員希望離隊他投，卻受到球迷的責備，說他們是自私的人，這個做法對球員十分不公平。老實說，球員自願離隊或被離隊的做法，在我而言同樣可以接受。」
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So let me guess this is cool cause they had to do what was best for the franchise right??? Traded this man while he was literally playing in the game and had ZERO idea. I’m not knocking who traded him because it’s a business and you have to do what you feel what’s best but I just want this narrative to start to get REAL/CHANGE and not when a player wants to be traded or leaves a Franchise that he’s a selfish/ungrateful player but when they trade you, release , waive, cut etc etc it’s best for them! I’m ok with both honestly, truly am. Just call a ♠️ a ♠️!!