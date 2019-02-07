【NBA】當錫再取「大三元」助獨行俠挫黃蜂　班尼斯被交易至帝王

NBA常規賽獨行俠在今日（7日）主場迎戰黃蜂，在當錫取得職業生涯第3次「大三元」下，帶領球隊以99：93擊敗黃蜂。 今仗為獨行俠正選上陣的夏里遜班尼斯（Harrison Barnes），在比賽途中被告知，他將被送往帝王。頓成交易籌碼，在板凳上的他一時不知如何反應。

獨行俠上仗作客騎士，當錫轟入平個人新高的35分，助球隊作客報捷。今仗返回主場出戰，與黃蜂交手，當錫在今仗交出19分﹑10個籃板及11個助攻，交出職業生涯第3次的「三雙」，加上其餘5位隊友得分雙位數，助球隊在主場99：93力克黃鋒。

獨行俠取得今季25場勝仗，暫列西岸第11位；黃蜂則在東岸排第7位。

當錫個人取得「三雙」，助球隊兩連勝。（美聯社）

普辛基斯首次以獨行俠球員身份，身穿西裝在達拉斯現身。（影片截圖）

此外，獨行俠4位與紐約人交易中加盟的球員，小添夏達威及崔布克亦有披甲，小添夏達威更貢獻12分。正在養傷的普辛基斯亦以一道文裝現身，首度以獨行俠球員身份亮相。

班尼斯被獨行俠交易到帝王，今仗成為他在獨行俠的最後一戰。（美聯社）

夏里遜班尼斯得知被交易後，坐在板凳的他大感震驚。（影片截圖）

今仗同樣為獨行俠正選上陣，並攻入10分的夏里遜班尼斯，在比賽途中卻收到一個極為震驚的消息。班尼斯在第3節末段被換出，得知被球隊交易到帝王後，在第4節未有再度落場，坐在後備席上的他面如死灰。即使如此，班尼斯亦未有返回更衣室，反而留在場上繼續為隊友打氣。

獨行俠以夏里遜班尼斯作籌碼，交換帝王的蘭度夫（Zach Randolph）及祖斯甸積遜（Justin Jackson）。

Harrison Barnes was on the court for the Mavericks when reports came down that he was traded. pic.twitter.com/YnqCbW3cuV — SportsCenter (@SportsCenter) February 7, 2019

夏里遜班尼斯被交易至帝王，獨行俠則得到蘭度夫及祖斯甸積遜。（Getty Images）

獨行俠的傳奇球員奴域斯基在今仗亦貢獻8分，賽後亦有就此事作回應，大讚夏里遜班尼斯的個性十分好，對球隊亦貢獻良多，「夏里遜班尼斯是個十分努力的球員，兩年多以來亦為球隊有不少貢獻。夏里遜的性格相當和善，亦與隊友有很深的友誼，顯示他是個重情義的人，在往後時間當然會與他保持聯絡。」

老將奴域斯基今仗亦取得8分，賽後指夏里遜班尼斯是個性好的球員。（美聯社）

Dirk Nowitzki’s comments on the Harrison Barnes trade. pic.twitter.com/z1R5R9LakG — Michael Mulford (@TheMulf) February 7, 2019

另外，「大帝」勒邦占士亦有就此事在個人Instagram中「發聲」，指球會方面將不想離隊的球員交易並沒有錯，因為交易球員是一場生意。

當球員想離隊時，卻遇到球迷的責罵，實屬不公平，「我認為在球會角度上，交易球員是一場生意，必定是作出認為對球隊有利的決定，實屬無可厚非。不過，當球員希望離隊他投，卻受到球迷的責備，說他們是自私的人，這個做法對球員十分不公平。老實說，球員自願離隊或被離隊的做法，在我而言同樣可以接受。」