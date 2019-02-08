【NBA】占士三雙　朗度倒戈打出身價波　助湖人反勝塞爾特人

隨NBA的交易死線在當地時間周四（7日）過去後，甚囂塵上轉投湖人的安東尼戴維斯，塘鵝最終無法與湖人達成交易協議。 湖人眾將在上場大敗於溜馬42分，今仗一眾湖人球員無需再度擔心成交易籌碼，眾志成城作客反勝塞爾特人，而最後一擊更由倒戈的朗度跳投得手，一吐烏氣。

湖人上仗作客溜馬慘敗一仗42分，未知是否因與安東尼戴維斯的交易有關，而引致軍心不穩，即使「大帝」職業生涯打破32000分大關，但球隊仍然大敗收場。隨交易死線過去後，眾將終於不用再擔心會否被球隊交易至塘鵝，而盛傳本是交易籌碼之一的朗度，今仗面對舊東家更打出「身價波」，助球隊在最後一擊絕殺對手。

朗度早前盛傳是與安東尼戴維斯交易的其中一部份籌碼，交易死線後今仗表現相當活躍。（路透社）

朗度職業生涯首次在賽事最後10秒建功，助球隊奠勝。（湖人Twitter截圖）

湖人今仗在上半場表現一般，主隊塞爾特人領先9分完成上半場。湖人在第3節「發威」，其中古斯馬射入4球三分球及朗度貢獻7分及3個助攻，助球隊單節轟入42分，反超前綠軍。

兩軍在最後一節的戰情緊湊，湖人剩餘11秒時落後1分，恩格林試圖上籃惜被賀福特封阻，朗度輾轉下取得進攻籃板，僅剩不足1秒便隨即跳投起手命中，助球隊絕殺舊東家塞爾特人1分。湖人眾將立刻衝入球場與朗度擁抱慶祝，早前的交易疑雲彷彿一掃而空。

🔥🏀 Rajon Rondo wins it at the buzzer in Boston#LakeShow pic.twitter.com/NJeCuCup3l — Fanatics View (@fanaticsview) February 8, 2019

朗度射入絕殺一球後，湖人隊友立即上前擁抱慶祝。（Getty Images）

今仗全場湖人眾將表現「醒神」，9位上陣球員中，其中7位球員亦取得雙位數的得分。「大帝」勒邦占士交出28分﹑12個籃板及助攻，取得今季第4次「大三元」。另外，古斯馬的25分及3位球員取得17分，助球隊以129：128險勝塞爾特人，獲得今季第28場勝仗，暫列西岸第10位；塞爾特人則以35勝20負，在東岸排第4位。

勒邦占士交出今季第4次「大三元」，並取得全場最高的28分。（路透社）

K艾榮今仗取得全隊最高的24分，但未能助球隊主場贏波。（美聯社）

朗度在2006至2014年效力塞爾特人，在2008年更擊敗湖人贏得冠軍指環，賽後被時任湖人教練積遜（Phil Jackson）高度讚揚。豈料在11年後，當年的奪冠功臣倒戈在TD花園主場，絕殺塞爾特人。朗度在職業生涯曾11次在比賽最後10秒內起手，但未曾得手，但他卻在今仗卻在母會主場打破宿命跳投命中，險勝而回。

朗度今仗重返綠軍的TD花園球場，個人取得「雙雙」數據。（美聯社）