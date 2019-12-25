【NBA】阿倫侯斯頓（Allan Houston）大學時，爸爸在田納西大學任教，阿倫侯斯頓就在父親的執教底下打球。NCAA 每年場均都在 20 分以上，且三分命中率都超過四成，四年下來共得 2801 分，成為校史的得分王。 阿倫侯斯頓一出生注定就是要打籃球的。家在肯塔基州的路易斯維爾，美國有名的籃球地區，爸爸Wade Houston是籃球校隊的教練，媽媽也是籃球教練的女兒，在這種成長背景下，阿倫侯斯頓小時候的生活就被籃球填滿。一歲的時候爸爸就帶他到學校的體育館玩球，三歲的時候就開始練習打球，沒多久就能夠進行數百次的跳投，且能夠和年齡比他大的小朋友比賽。 文：Run Run Hu／運動視界

阿倫侯斯頓六歲的時候，就嚴格規定自己罰球一定要10罰7中以上，如果沒達到就罰自己跑步，然後再繼續投，投到10投8中為止。此外，爸爸有空就會和阿倫侯斯頓在院子裏一對一鬥牛。當然，阿倫侯斯頓起初是落敗一方，可是就是在失敗中學習經驗，並且越練越強。阿倫侯斯頓日後球技有成時，非常感謝老父陪伴成長：「對於父親來說我是他的全部，現在我所擁有的一切也是父親所給我的」。

Houston日後球技有成時，非常感謝老爸過往的陪伴。（Instagram@allan_houston）

大學時，爸爸在田納西大學任教，阿倫侯斯頓就在父親的執教底下打球。NCAA每年場均都在20分以上，且三分命中率都超過四成，四年下來共得2801分，成為校史的得分王。但田納西大學的男籃實力不強，所以阿倫侯斯頓即使是有名的得分手，大學生涯卻沒有任何豐功偉業，尤其最後一場比賽田納西大學以40：101慘負肯塔基大學，阿倫侯斯頓14投0中讓他選秀行情滑落不少，底特律活塞還是在第一輪第11順位挑了這位優質射手。

阿倫侯斯頓的投籃姿勢猶如教科書。（資料圖片）

在汽車城的第一年，夢幻二隊的老將Joe Dumars每場還有20分左右的實力，所以菜鳥的阿倫侯斯頓只能從板凳出發，在平均19分鐘的上場時間裏，繳出場均8.5分的平淡成績，到了第二年的明星賽前，阿倫侯斯頓的上場時間比新人球季還要少，場均只剩下7.7分。但是明星賽後，活塞後場一連串的傷兵，讓阿倫侯斯頓有了發揮的空間，他也抓住了這個機會，平均上場時間增加到36.9分鐘，繳出場均22分、三分命中率45.2%的高水準演出。

阿倫侯斯頓與Latrell Sprewell合力打入NBA總決賽。（資料圖片）

我終於等到了這個難得的機會，可以擁有足夠的上場時間，給我足夠發揮得比賽舞台，這正是我期待已久的事情。 阿倫侯斯頓（Allan Houston）

阿倫侯斯頓對戰米高佐敦。（資料圖片）

常規賽最後一個月，受到重用的阿倫侯斯頓場均得分來到24.9分，外加3.5籃板3.1助攻，聯盟開始注意到這位投籃姿勢優美的球員，阿倫侯斯頓正式打響他的名號。

動作優雅的阿倫侯斯頓跟模範生Grant Hill的君子組合，讓原是壞孩子的活塞成功轉型，帶來新氣象，兩人聯手幫助球隊重返季後賽，儘管第一輪就出局，但前景看好。只是阿倫侯斯頓新人合約結束後，活塞不願用5500萬美金留人，只開價3700萬，讓紐約人有了出手的機會，阿倫侯斯頓因此前進紐約大城。

阿倫侯斯頓初入NBA時效力活塞，1996年轉投紐約人效力至退休。（資料圖片）

我是紐約所需要的那位，具威脅性的外線得分手。 阿倫侯斯頓（Allan Houston）

阿倫侯斯頓來到紐約，就搶了John Starks的正選，卻讓Starks拿到一座最佳第六人。97-98球季，Patrick Ewing因傷缺席大半季比賽，阿倫侯斯頓成為紐約人的頭號得分手。在這個充滿激情的隊伍裏，阿倫侯斯頓依舊像紳士一樣，穩定地把球送進籃框。當Ewing不在場，他便扛起球隊的領導重任。1999年，Latrell Sprewell的加入，阿倫侯斯頓有了得力助手，後場雙槍俠成形，兩人一同為紐約人寫下球史罕見的「老八傳奇」。首輪遇到冤家熱火，關鍵第五戰剩4.5秒時，熱火以77︰76領先一分，阿倫侯斯頓在0.8秒的投射為老八傳奇寫下了第一頁，讓時任熱火教頭Pat Riley都不得不承認阿倫侯斯頓在場上強大的能力。

萊利教練帶領的熱火，領先紐約人至最後一刻，被阿倫侯斯頓壓哨絕殺。他賽後亦不禁盛讚敵將的表現。（Getty Images）

沒有幾個人可以做出這樣的事，他將會是一個超級明星，而不僅僅是一個全明星，我想不出這場比賽除了他以外，還有誰能算是第二個亮點。 萊利（Pat Riley）

東岸決賽對上溜馬，阿倫侯斯頓在聽牌的第六戰攻下32分，幾乎是以一人之力幫助紐約人晉級冠軍賽。儘管總冠軍的爭奪戰，雙槍不敵馬刺雙塔，以1比4敗陣下來。但阿倫侯斯頓整個季後賽得精彩表現，還是讓球迷留下了深刻的印象。

2000年，身為隊長的阿倫侯斯頓首次入選了明星賽，並入選夢幻四隊為美國拿下一面奧運金牌。2001年，紐約人就和阿倫侯斯頓簽下六年一億美元的超級大約。這份合約從消息發布的那一刻，就一直飽受質疑，球評跟球迷開始用放大鏡檢視阿倫侯斯頓在球場上的能力。在壓力倍增的情形下，阿倫侯斯頓依舊淡定，發揮應有水準。02-03球季，阿倫侯斯頓場均得分來到22.3，罰球命中率91.9%都是生涯最佳，尤其是在2003年2月16日對湖人的比賽中，阿倫侯斯頓狂轟53分，一個月後對上公鹿，又再次砍了50分。這兩場比賽彷彿告訴所有人，千萬年薪的他物有所值。

短暫的巔峰之後，阿倫侯斯頓就陷入了傷痛的困擾，在2003年6月進行了膝蓋手術。回到球場之時，這帶傷的雙腿就讓阿倫侯斯頓的活動能力打了折扣。04-05 球季，只打了20場，場均只有11.9分。雖然堅強的他自信05-06球季可以復出打球，可惜季前訓練營舊傷再度復發，這也讓總裁Isiah Thomas不得不對他好言勸退。2005年10月18日，球季開打前的兩個星期，34歲的阿倫侯斯頓決定告別球員生涯，雖然出乎意料，但也在情理之中。只不過近2000萬的年薪就變成了紐約人沉重的包袱。

阿倫侯斯頓退役後積極參加慈善活動。（Getty Images）

作為紐約人球員，以這樣的方式結束職業生涯真的很不幸。過去兩年裏，我不停的和傷痛做鬥爭，盡了一切的努力回到場上，但是膝傷讓我無能為力，不能再次穿上紐約人球衣，我感到非常沮喪，而且家人孩子非常需要我，我不得不選擇退休。當我在1996年剛來到這裏的時候，身邊有Ewing、Oakley、Larry Johnson、Charlie Ward和Starks這些偉大的球員，我感謝球迷，感謝紐約人對我的支持，這在我的生命中是最難忘的回憶，我的心永遠為紐約人跳動。 阿倫侯斯頓（Allan Houston）

阿倫侯斯頓感到不幸，球迷則是感到可惜，一代射手在壯志未酬的情形下退出江湖，但卸下球衣後的阿倫侯斯頓並未閒着。他投入慈善事業，成立阿倫侯斯頓基金會來幫助紐約的窮人，還舉辦訓練營，透過籃球讓小朋友跟家長之間有更多的親子互動。另外，也在母校田納西大學設立一個學院獎，讓得獎學生可以獲得6250美元的獎金。

阿倫侯斯頓NBA精彩時刻（點圖放大）：

儘管阿倫侯斯頓已經變成一個社會活動家，但人們還是難忘他那沒有花俏、充滿古典氣息的身手。薪水太高、球風偏軟、技術單一以及缺乏激情，這些都是媒體給與阿倫侯斯頓的評論。沒錯，阿倫侯斯頓不是那種讓人熱血沸騰的球員，但他卻用瀟灑的跳投詮釋什麼叫做投籃、什麼叫做「術業有專攻」。不論是空手跑位的Catch and Shoot、底線後撤步跳投、或是背框轉身出手，他的動作永遠如教科書般標準。

從田納西發跡，在底特律的板凳上崛起，於麥迪遜花園廣場九年的光陰，那優美動作所射出的弧線，將永存球迷的記憶中。

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