【NBA】杜蘭特末段轟11分主場挫熱火　韋迪與居里交換球衣

「西岸一哥」勇士主場迎戰熱火，戰情相當緊湊，在杜蘭特及「浪花兄弟」合共轟入93分後，2分力克熱火。老將韋迪在比賽末段攔截得手，偷去杜蘭特手上球後，策動快攻得分，惜未能助熱火取勝。

挾三連勝之勢主場出擊的勇士，與熱火今仗鬥得難分難解，兩軍在最後4分鐘僅得1分差距，但主隊仍能保住勝果，2分險勝熱火。

勇士的3位主力，杜蘭特及「浪花兄弟」齊交出水準的表現，包辦勇士全隊超過7成半的得分，其中杜蘭特交出39分，攻入今季單場第4高的得分，加上史堤芬居里及K湯臣共攻入11個三分球，三人在今仗合共轟入93分。

史堤芬居里與K湯臣二人射入11球三分球，加上杜蘭特的39分，三人為球隊貢獻93分。（美聯社）

熱火的祖殊李察遜（Josh Richardson）攻入職業生涯新高的37分，助熱火與勇士拉成均勢。勇士在上半場稍稍落後，但主隊在第3節發力反超前，8分領前進入最後一節。熱火在第4節中段打出一段8：0的攻勢，一度打成107平手。杜蘭特在末段挺身而出，一人獨取11分，助勇士在末段2分致勝。

杜蘭特在比賽末段關鍵時刻，交出11分，助勇士主場贏波。（美聯社）

今季唯一一次造訪甲骨文體育館的熱火，如無意外亦是「閃電俠」韋迪最後一次於甲骨文體育館獻技，而勇士在第一節暫停時，亦播放一段向韋迪致敬的影片，「咖哩仔」賽後亦與韋迪互換球衣，留為紀念。

「閃電俠」在今仗貢獻10分，最後一節亦交出封阻及偷球各一，其中在比賽僅剩1分鐘左右時，杜蘭特轉身傳球時被韋迪跳起截走皮球，及後快攻雙手入樽得分，一度為球隊反超前。

韋迪如無意外最後一次作客甲骨文體育館，賽後與「咖哩仔」交換球衣。（Twitter截圖）

另外，K湯臣與吉辛斯（DeMarcus Cousins）在第一節早段，一次「特別配合」，二人在三分線外策動「Pick & Roll」，吉辛斯單檔對手後入楔，K湯臣跳起傳球卻不慎省中吉辛斯的頭部，K湯臣隨即衝前執起皮球跳投得手，成功「自製助攻」得分，但未有計算為吉辛斯的助攻。