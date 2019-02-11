【NBA】拓荒者第四節僅奪9分　當錫末段「大爆發」領獨行俠反勝

獨行俠今日（11日）在主場第3度迎戰拓荒者，主隊在最後一節曾一度落後15分予拓荒者，但當錫在第4節「個人表演」獨取13分，助球隊反勝。 相反，拓荒者的主力尼拉特雖交出30分，但他於最後一節僅得兩分，使拓荒者單節僅取9分，結果被獨行俠反勝1分。

由星級控衛尼拉特（Damian Lillard）領軍的拓荒者，作客達拉斯，尼拉特今仗取得30分，其中28分在首3節獲得，助球隊一度領先主隊14分，但尼拉特未能領拓荒者笑到最後。客軍在最後一節僅得令人尷尬的9分，而尼拉特全節4次起手皆未能命中，包括最後一擊的兩分跳投，全節只攻入兩個罰球，成為被獨行俠反勝的關鍵。

尼拉特今仗獨取全場最高30分，但在最後一節僅攻入兩分，無法為球隊保住勝果。（美聯社）

相反，獨行俠的當錫在最後一節的表現大相逕庭，全場攻入28分的他，其中13分亦是來自第4節，成為球隊反勝的主要功臣。當錫在最後1分28秒起手兩分近射得手，更博得「And-1」，拉開3分距離，即使拓荒者的CJ麥哥林攻入兩分，亦無法反超前，結果主隊以102：101，1分險勝，贏得今季第26場勝仗；拓荒者則以33勝22負，暫列西岸第4位。

Luka Doncic scores 13 of his 28 points in the fourth quarter to guide @dallasmavs to comeback win! pic.twitter.com/2yRRbJPIOA — NBA (@NBA) February 11, 2019

當錫今仗攻入28分，其中13分於最後一節取得，領球隊反勝。（美聯社）

今仗有接近100名來自斯洛文尼亞的球迷，專誠入場支持當錫，更高舉斯洛文尼亞國旗。該名19歲的斯洛文尼亞人表示，在同鄉遠赴當地支持的感覺十分特別，「斯洛文尼亞與美國相距甚遠，一眾斯洛文尼亞球迷專誠入場支持我，這種感覺使今仗變得更特別。」

當錫亦沒令一眾同鄉失望，全場貢獻28分﹑9個助攻及6個助攻，成為聯盟史上首位20歲以下球員，在明星賽周末前攻入1100分。另外，新隊友小添夏達威交出24分，為主場球迷帶來一場精彩的反擊戰。

在場近100名斯洛文尼亞球迷入場支持當錫。（美聯社）

小添夏達威（右）今仗亦交出24分，是他轉投獨行俠以來的最高得分。（美聯社）

獨行俠早前透過交易換走幾名常規正選，如夏里遜班尼斯﹑迪安帝佐敦及丹尼斯史密夫等，使當錫在隊中的責任更重大。

不過，獨行俠主帥卡拉奧（Rick Carlisle）對該名新星十分信任，直指當錫有能力肩負起獨行俠，「當錫在場上是個十分全能的球員，他經常作出正確的決定，加上他攻守兼備，他在場上對全隊愈來愈重要。我們教練的目標是一步一步助當錫及球隊成長，我相信當錫明白作為一個重心球員的責任，但我深信你絕對勝任這個位置。」