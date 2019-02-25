【邱益忠】獨家訪問前公鹿PMC　Chris Porter：公鹿有力晉總決賽

早在2014/2015球季，筆者已看好勇士及公鹿可以在東西岸破繭而出，當勇士4年3奪NBA總冠軍時，「鹿出沒注意」這場重頭戲的時間一拖再拖，令大批粉絲失望。然而今季在字母哥（Giannis Antetokounmpo）將自身戰力進一步升華（27.1分＋12.6籃板＋5.9助攻＋1.4封波）後，截至2019年2月12日，公鹿穩佔東岸一哥之位，向聯盟其他29隊球隊宣佈公鹿時代已經降臨。 撰文︰邱益忠

筆者早前獨家訪問上季在公鹿擔任Player Management Coach、曾於2000/2001球季效力勇士的Chris Porter，他直言對公鹿今季在東岸跑出毫不意外，最直接原因是LBJ已轉戰西岸（Not surprised at all and they may come out of the east with LeBron in the west）。

Chris Porter上季看到字母哥一天比一天進步，原因是字母哥Giannis Antetokounmpo比大部份NBA球員更努力訓練，除了「基本」的球隊訓練及個人球技訓練外，他更集中在力量舉組合訓練及協調訓練上，這有助在球場上剛柔並重。球迷不時看到昂藏七呎的字母哥在三分線便開始施展Euro Step，然後大力入樽，正正是刻苦訓練的成效（當然他誇張的天賦也是重點）。

筆者與前公鹿Player Management Coach Chris Porter講波經，獲益良多。（作者提供）

公鹿爭冠主要併圖（按圖放大）

+ 3 + 2

對於字母哥艾迪杜高普能否獲得今季MVP，Chris Porter相信希臘怪客（The Greek）有足夠能力，不過今季亦有眾多球員打出MVP水準，例如連續十場比賽達成大三元、創下NBA的新紀錄的韋斯保克（Russell Westbrook）、其好拍擋、打出全能球風的保羅佐治（Paul George）、得分如入無人之景的夏登等，但他強調字母哥絕對是MVP候選人之一。

「Yes The Greek is capable of getting the MVP but it’s so many other players playing at a high level like Harden, George, Westbrook averaging a triple double and the list goes on but The Greek is surely in the names to get MVP!」 Chris Porter

儘管前教頭、2018年入選名人堂的傑特（Jason Kidd）上季季尾被炒，不過Chris Porter指出，2014年至2018年期間，傑特給予極大自由度及空間去培育字母哥，並改造成為控球前鋒，由一號位打到五號位。筆者相當同意Chris Porter的說法，皆因若字母哥落在其他教頭身上，分分鐘只是籃下苦工，出場時間不會多於一節，入行兩季後便被投閒置散了。

字母哥在前教練Jason Kidd的鼓勵下，一直進步。（資料圖片）

談談其他公鹿球員，筆者本來預計幾年前會入選明星賽的三分射手米度頓（Khris Middleton），今季終於解開明星賽成就解鎖。此子射術精湛、三分波、中距離的起手方式美如畫，也可以像殺手一樣，在關鍵時候毫不手軟一劍封喉。

Chris Porter在2000/2001球季效力勇士，當季上陣51場，場均8.6分。（資料圖片）

中鋒大盧比斯（Brook Lopez）是NBA球壇奇葩，他曾於2012/2013球季入選明星賽（老實說我覺得當時不值得入選），一向被人質疑欠缺搶板能力，竟然沒有一季超過8.6球，今季甚至僅得4.2球。不過這名七呎中鋒在公鹿找到最舒服的位置-反正不喜歡搶板，不如索性轉型為定點三分射手吧。今季大盧比斯三分起手佔總起手66.6%，6.4次起手中2.4球，其中一場更狂轟8球，另外兩場也射入7球，認真誇張。

盧比斯（Brook Lopez）射程遠，作用在於進攻時拉空對手內線球員。（資料圖片）

比歷素（Eric Bledsoe、場均16分、49.3%命中率）及柏格登（Malcolm Brogdon、場均15.7分、50.5%命中率）兩位後衛亦是公鹿盛勢的主因，前者隨年齡增長而導致入選明星賽的機率減少，但他不按道理出牌的打法有點像贊路比利（Manu Ginobili）的影子，隨時跳出瘋狂搶分。第三季征戰的柏格登由於在大學打足4年，故26歲的他比一般三年生更成熟。柏格登極有鬥心及衝勁，他和比歷素成為字母哥的最強護法；要留意還未提到經歷過馬刺育成系統的佐治希爾（George Hill）。

對於公鹿今季前景，Chris Porter直言球隊很有機會殺入總決賽（And yes they have a great opportunity to make the finals！），而筆者則認為，最大關鍵是西班牙射手米路迪（Nikola Mirotic）的加盟，是把公鹿整隊的射程範圍拉到無限大，還是壓縮其他球員的上場時間？其次是季後賽經驗比速龍、塞爾特人甚至76人的經驗都比他們好，要視乎公鹿教頭的調動功力了。

筆者曾於2011年以球迷身份和傑特見面，並從他手上獲得簽名Tee一件。（作者提供）

*所有數據截於2019年2月12日。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】