【NBA】夏登轟42分　連續31場轟30+　火箭111：121不敵木狼

木狼今日（14日）主場以121：111擊敗火箭，教頭賴恩桑德士表示守住夏登不容易，唯有叫球員盡量不要送他上罰球線，但仍不能阻止夏登轟入全場最高42分，追上傳奇球星張伯倫，於聯盟史上連續30+場數紀錄並列第二。

夏登今仗在第三節就已經達30分，但首節在木狼後衛奧高基充滿活力的防守下，多次都被逼放棄手上球，首節只得5分。不過，之後一節夏登終於找到了比賽節奏，雖然主場球迷不停報以噓聲，「大鬍子」仍得15分，令到30+走勢得到延續機會。

夏登今仗在對手嚴防下取得42分。（路透社）

夏登今仗外圍22投8中。（路透社）

最終夏登在下半場再得22分，然而這42分不足以幫助球隊贏波。木狼今戰9人得分，有8人得分達雙位數字，最終以10分之差力克對手，以連勝姿態進入All-star Break。火箭輸波，但大鬍子已追上張伯倫保持的連續31場得分30+紀錄，二人現時並排第2。聯盟紀錄為65次，亦是由張伯倫保持。

奧高基第三節賞了夏登一個三分Block Shot。（路透社）

奧高基守夏登：衝着他而來

雖然被夏登轟入42分，但奧高基的防守仍獲讚賞，第三節更有一次狠狠地將夏登三分球拍走。20歲的他賽後表示，自己只是一心想令夏登未能輕鬆得分，完完全全是「衝着他而來」。

木狼今仗得分平均，終以10分之差擊敗火箭。（路透社）

桑德斯則表示要守住夏登不易：「你知道要完全阻止夏登是不可能的，如果可以令到他零得分當然好了，但面對他不犯規亦是一個重要因素。」夏登今仗只上了4次罰球線，，遠低於他今季場均11.6次起手罰球。夏登今場34射15中，外投在對手嚴防之下更是22投8中，並有6次失誤，木狼防守尚算成功。