【NBA明星賽】泰譚巧取技術賽冠軍　籃網射手挫居里膺三分王

NBA ALL STAR末美國時間周六（香港時間周日），上演了三個項目賽。 籃網射手祖夏里士在三分賽，憑最後5球Money Balls全中，以26：24險勝勇士的史堤芬居里，成為今屆三分王。入樽賽亦有不少精彩演出，雷霆的迪亞路更飛過「巨無霸」奧尼爾「鋤樽」。 不過，最令人意想不到的是技術挑戰賽，塞爾特人小前鋒泰譚，決賽落後老鷹的崔楊格「一大截」，卻半場遠射得手反來居上，成為了技術賽冠軍。

迪亞路（Hamidou Diallo）為雷霆新秀，這名20歲的後衛雖然名氣不大，但6呎5吋的他跳過7呎1吋高的奧尼爾後，一手掛籃，一手撕開身上的雷霆球衣，露出了超級英雄超人的S字Logo後，相信全場觀眾都已視他為新一代入樽王。結果他亦不負眾望，最後一輪以88分力壓丹尼斯史密夫（Dennis Smith Jr.）成為了今屆入樽賽冠軍。

迪亞路跳過奧尼爾入樽，成為今屆最精彩的入樽之一，掛在籃框時的力量更一度令奧尼爾「怕怕」。（美聯社）

迪亞路撕開雷霆球衣，露出「超人」Logo，自詡新一代NBA超人。（美聯社）

被問到是否有絕對信心，跳得過「巨無霸」時，迪亞路說：「絕對有，如果我沒這樣的信心，就不會帶他出來了。」雖然今屆入樽賽戲碼可謂三個項目賽中最弱，但亦不乏精彩入樽，紐約人的丹尼斯史密夫Jr.、老鷹的約翰哥連斯及黃蜂的布列捷斯，都有精彩演出，但由於眾人都未能「一Take過」，令到入樽賽花時不少。

居里在家鄉夏洛特出戰，但最後未能奪冠。（Getty Images）

夏里士完美5球變三分王

三分賽一向都是臥虎藏龍之地，就算是超級巨星都不會有穩贏的保證，今屆亦不例外。史堤芬居里在首圈以27分高分殺入決賽，而對籃網的祖夏里士，後者決賽一輪射到最後一個籃球架，5球Money Balls（2分一球）全中，得到26分。雖然居里水準不錯得24分，但仍不足以擊敗夏里士。

祖夏里士奪標後謙稱居里比自己更強。（Getty Images）

夏里士捧盃後說：「這當然是妙不可言了，史堤芬是史上最偉大的射手，一分中之內定點鬥射三分，不代表我比居里更好。我不想任何人搞錯了這比賽的意義，他已參加了好幾次，贏過（2015年）亦輸過，所以首次參加就奪得冠軍，實在是很不真實的經歷。」獨行促俠的奴域斯基以17分在首圈止步，居里胞弟Seth Curry得16分。

楊格決賽飲恨。（Getty Images）

泰譚半場一擊奇蹟奪得技術賽冠軍。（Getty Images）

泰譚半場三分反敗為勝

三分賽精彩，但最刺激的反而是技術挑戰賽。決賽組合泰譚及崔楊格二人晉級過程都驚濤駭浪，前者對金塊中鋒祖傑時落後大半場，幸好三分球首次起手就命中；鷹隊控衛楊格在初賽對帝王的畢地希特時，傳球時竟連炒3球，當希特起手射三分時，楊格仍在上籃。幸好希特三分不穩，趕上的楊格未到指定地點就已經起手，希特亦射入三分球，但楊格的皮球比他的早一點入籃，令希特意外出局。

楊格憑遠射晉級，想不到決賽會被泰譚以其人之道，還治其人之身。正當領先的楊格起手射三分時，泰譚決定放手一搏，半場起手竟擦板得手，反來居上成為冠軍。贏得冠軍的泰譚，賽後指會將獎盃送給母親：「我媽很喜歡收藏我的獎盃及以前的球衣，她有我全部杜克球衣，所以我會讓她拿走這個（技術賽）獎盃。」