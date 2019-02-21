【NCAA】北卡大炒杜克　「怪物」威廉臣上陣36秒膝傷離場（有片）

杜克大學周四（21日）主場大戰傳統勁敵北卡羅萊納大學，主隊猛將「體能怪物」威廉臣（Zion Williamson）落場僅36秒，就因為轉身突然爆波鞋，受傷倒地需要提早退下火線。北卡最後以88：72大勝杜克，「藍魔鬼」教練基斯域斯基（Mike Krzyzewski）賽後表示威廉臣應是扭傷膝蓋，眾將要在他養傷期間一起彌補其空缺。

杜克的威廉臣今季冒起，被不少NBA球星或教練大讚，有能力成為NBA的未來之星。這位潛力似是無限的18歲小將，在對北卡的矚目一戰，理所當然地以正選上陣，豈料出場不久就遇上「爆鞋」怪事受傷。

開賽不久，威廉臣在鎖匙圈頂運球，背對籃架的他一個假身希望甩開對手，但左腳波鞋破裂「穿底」，「體能怪物」即時倒地，抱着右腳狀甚痛苦。威廉臣離場接受治理片刻，就在隊醫陪伴下走回更衣室，宣告退下火線。

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威廉臣倒地一刻已現出痛苦表情。（路透社）

威廉臣的「穿底」波鞋。（Getty Images）

杜克失去最大主力，攻守兩面都是患得患失，失誤多多讓北卡打得頗為輕鬆。北卡有前鋒路克美爾攻入全隊最高30分，最後以16分之差，以88︰72大勝。「K教練」賽後表示，威廉臣膝蓋穩固，未來一兩日將會得知其復出時間。

威廉臣離場時步履蹣跚。（Getty Images）

「每人都需盡力彌補空缺」

沒有威廉臣，杜克內線被北卡打爆，首34分有32分在三秒區內得手，雙方三秒區內得分差距達34分，成為勝負差距。基斯域斯基賽後表示，希望球員在此刻更團結：「今次讓大家都要一起尋找『沒有他如何作戰』的解決方案，現時情況確實不好，半場大家得知他要退下火線才定下來。最後16分鐘打得不錯，但可惜已太遲了。」

杜克痛失主將，進攻火力頓失。（路透社）

北卡的路克美爾攻入全隊最高30分。（路透社）

「這是己隊今季首仗沒有他在場，」杜克前鋒列特殊（Cam Reddish）說：「他是我們的發電機，沒有他在場，大家都似是缺乏能量。我們一定要找回他帶給我們的活力。」杜克美國時間周六將會作客雪城大學，以現時情況來看，威廉臣幾可肯定無緣上陣。」