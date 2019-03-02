【邱益忠】戴住綠帽睇NBA　點樣買飛最抵玩？

TD Garden 是NBA球迷耳熟能詳的「花園籃球館」，除了是波士頓塞爾特人的主場外，也是NHL波士頓棕熊冰球隊的主場。這座多功能球館於1995年9月開館，除了舉辦籃球賽事及冰球賽事外，也會舉辦演唱會，交通便利的情況和紅磡體育館相約，只是紅磡體育館一年會舉辦多少次體育賽事，大家也心中有數吧。 撰文︰邱益忠

TD Garden二樓的Boston ProShop售賣塞爾特人及棕熊各式各款的產品，保守估計產品超過200款，不過如果香港球迷要入手波衫的話，可能會被迫忍手，皆因當地Swingman波衫及Authentic波衫分別標價為135美金（約1,080港幣）及250美金（約2,000港幣），還未計算稅項，已經比香港定價的599港幣及1,280港幣貴44.5%及36%！

除非你想入手冷門球員的波衫，如Jaylen Brown或Marcus Smart這兩位防守專家，否則在香港入手會更化算。由於綠色是塞爾特人的主色，所以90%的產品以綠色為主，連Cap帽也不例外，這間ProShop陳列40多款潮爆Cap帽，當中一頂「綠帽」印上17個冠軍獎盃最為吸引，價錢為40美金（約320港幣，反而Cap帽售價和香港零售價相約，十分奇怪）。戴綠帽好棹忌？其實「綠帽唔怕戴，最緊要除得快」，與其眷戀一段逝去的感情，施主們不如睇開啲。

Boston ProShop售賣的Swingman波衫及Authentic波衫分別標價較香港貴44.5%及36%。（作者提供）

塞爾特人擊敗快艇圖輯（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

筆者本來在至少觀看兩場NBA賽事，不過因為第一年派利是，故放棄在年初四出發，錯過了綠軍主場對湖人、以及對快艇兩場精彩戲碼，僅購買綠軍於2月13日（美國時間）迎戰活塞這場賽事。

很多朋友問我買NBA波飛的心得，其實買波飛的程序很簡單，基本上有一張信用卡便OK，只要從NBA.com選擇心水球隊及場次後，便進入買飛程序了。現時有不少賣飛網站，不過筆者建議大家「人生路不熟」，用最正規的途徑最安全，免得買到假飛。

一大堆綠帽任君選擇。（作者提供）

作者與兩名前NBA球員合照 二人風采依然（按圖放大）

+ 2

座位表有三種顏色，灰色代表售罄、粉藍色代表原價，而粉紅色代表轉售飛（價錢會高至少30-40%）。本來筆者抱著感受一下NBA現場氣氛，坐山頂位最後一行也沒所謂，但發覺一張原價飛及轉售飛，售價也要500港幣至700港幣，故把心一橫買前幾行的波飛。

當時筆者在網站上看到，正中間第三行一張波飛轉售價高達2,000美金（約1.6萬港幣）一張，即使是第八第九行，也賣到一張469美金（約3,752港幣），讓我掙扎了幾天。

沒想到幾天後再次到網上瀏覽時，竟然看到活塞後備席後第一行，突然有兩張正價飛放售，你無睇錯我無打錯，兩張第一行正價飛連稅只是832美金（約每張416美金），很多波友說這個價錢正常來說只能買到較後位置，除了幸運外，我也不懂用其他形容詞了

經常出腳而不太受球迷歡迎的Zaza Pachulia，真人相當Nice。（作者提供）

一般NBA球館會提早60分鐘至90分鐘開放觀眾入場，入場時需要經過安檢，記得千萬不要帶大背囊及膠袋進場，場館保安絕對有權拒絕你入場！

提早入場的好處是可以提前觀看NBA球員熱身，也有波友曾分享經驗，可以守在球員通道跟球員擊掌及索求簽名，但以筆者今次經驗，除非購買前18行的座位，否則保安不會讓你進入前排區（當然每間場館情況有所不同）。

今次筆者收穫的頗為豐富，和幾位NBA球員合照，集郵名單包括綠軍2007/08球季奪冠功臣、籃領球員Leon Powe、於1997/98球季至2005/06球季效力馬刺，現時在活塞擔任助理總經理的Malik Rose、經常出腳而不太受球迷歡迎的Zaza Pachulia，真人他好Nice，希望以後不要胡亂出腳吧。（另一豐富收獲會在另文再詳談）

一試飲水機管理員的滋味。（作者提供）

後備席後方 感受氣氛多於睇波

坐在活塞後備席後一行看比賽，老實說如果你是希望能夠100%看清比賽形勢，說實話比較困難，因為會有保安坐在你面前維持跌序，而且每次緊張時刻或入波後，後備球員都會站起來歡呼，視線幾乎被這班高佬擋住（不過筆者反而樂在其中）。

儘管座位和活塞球員只有幾步之搖，不過現場保安都相當謹審，每當你試圖走近一點拍照，他們會趕你回到座位上，但如果球員願意和你互動（如傾計吹水），保安又不會攔截你。

去到現場後，才發現我坐在那一排應該是VIP席位，如坐在我左邊的綠軍粉絲Noah，他在公司聖誕派對上抽到兩張第一行波飛，認真幸運！

左為塞爾特人2018 Year Book場刊。（作者提供）

談回綠軍大戰活塞的比賽，能夠近距離接觸籃球最高殿堂，看到一大班才華洋溢的球員互相比拼，作為一個愛上NBA20年、寫了9年籃球專欄的中佬，已經不能再要求什麼了。

為感謝《01體育》球迷多年來的支持，《忠心直說》專欄作家 #邱益忠 在塞爾特人場館購買了2018 Year Book場刊，只要睇片後答中問題，便有機會獲得禮物（名額一個）

作者邱益忠介紹︰2010年開始在台灣《美國職籃》撰寫NBA專欄，及後又接受本港幾間媒體邀請，寫下籃球講下愛情，自封「愛情.運動專欄作家」搏君一笑。2016年加入亞洲運動及體適能專業學院（AASFP），一心為大眾推廣體適能行業資訊。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】