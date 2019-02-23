【NBA】雷霆雙雄主場發威齊轟88分　保羅佐治雙加時後絕殺爵士

雷霆今日（23日）於主場迎戰爵士，兩軍合演一場非常激烈的賽事，雙方兩度加時才能分出勝負。雷霆在兩大主力保羅佐治及韋斯保克齊轟出40分以上，保羅佐治最後一擊面對3名爵士球員，「Floater」起手命中，1分絕殺爵士。

雷霆在今季兩度擊敗爵士，今仗由雷霆主場再度交手。兩軍在今仗爭持不下，戰畢4節後打成129：129平手，戰至加時分勝負，但首節加時依然未能分出高下，再一次平手。進入第二節加時，雷霆的保羅佐治處理最後一擊兩分拋投得手，助球隊1分絕殺爵士。

雷霆取得今季第38場勝仗，繼續穩守西岸第3位；爵士則以32勝26負，暫列西岸第6位。

保羅佐治在加時第二節時，單人匹馬面對三位爵士球員，仍能攻入絕殺一球，助球隊1分險勝。（路透社）

雷霆雙雄今仗一同「發威」，二人為球隊轟入88分，保羅佐治取得45分﹑9個籃板及7個助攻，加上韋斯保克貢獻的43分﹑15個籃板及8個助攻，助球隊在主場險勝爵士。

韋斯保克雖在加時第一節末段6犯離場，但他今仗亦貢獻43分。（美聯社）

爵士主將米曹雖攻入38分，但未能作客擊敗雷霆。（美聯社）

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保羅佐治及韋斯保克繼早前在單場同時錄得「三雙」後，在今仗分別攻入40分以上，成為今季聯盟首對隊友創下這紀錄，亦是聯盟史上25年來的第4對隊友交出這個紀錄，其中韋斯保克與前隊友杜蘭特曾3度在單場分別攻入40分以上。二人亦是自1983年來，首次有兩位隊友單場交出40分及5個籃板及助攻。

韋斯保克雖然未能延續其「三雙」的紀錄，但無阻球隊在主場報捷。（路透社）

保羅佐治今仗交出45分，今季第7次單場射入40分以上。（路透社）

韋斯保克保持的連續11場「三雙」紀錄，在今仗告一段落，他更在第一節加時的末段6犯離場，但拍檔保羅佐治挺身而出，領球隊險勝。

保羅佐治在第二節加時僅餘10秒時，引球策動最後一擊，兩次「插花」轉向後變速，從恩高斯（Joe Ingles）及盧比奧（Ricky Rubio）的中間突破，面對7呎1吋的高拔（Rudy Gobert）衝前試圖封阻，PG使出高拋物線的「Floater」兩分命中，射入靚絕的絕殺球取勝。