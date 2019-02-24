【NBA】勒邦占士雙雙難救湖人　不敵塘鵝後怨隊友無危機感

勒邦占士在湖人作塘鵝一戰，交出27分、12次助攻，但仍難阻球久以115：128，吞下近4戰第3場敗仗。 湖人上一次入季後賽已是2013年，今季得到「大帝」來投，原本雄心壯志可重返季後賽，但現時仍是一片陰霾。 雖然仍有20多場，常規賽才完結，但占士今仗賽後指欠缺爭入季後賽的隊友要有危機感，「在不安的時候仍要表現安定」。

湖人不敵有戴維斯缺陣的塘鵝，在西岸前八不入，大帝賽後亦感到有點惱怒：「他們（湖人球員）未入過季後賽，有幾多人明白現時我們在冒什麼險？」

事實上，湖人陣中確有球員打過季後賽，麥基、贊特拿、朗度及占士都是冠軍級人馬。不過，湖人今戰除了開波早段緊貼塘鵝外，一直都處於下風，更一度落後20分。

湖人再輸一仗，落後第8位的快艇4場。（美聯社）

湖人一度落後達20分。（美聯社）

「不要害怕失敗」

「你就當我吹毛求疵好了，當他們從未入過季後賽，不知道要有什麼心理準備，有時將那不安感顯露出來。」大帝希望隊友可以帶有危機感去作賽：「有時我們害怕感到不安，但我們必須要在不安的時候打出安定感，比賽一開波就要有種危機感，不要害怕失敗。」

勒邦占士質疑隊友欠缺爭勝的危機感。（路透社）

占士除生涯首兩季之外，過去13年從未缺席過季後賽；湖人周日一戰後，常規賽仍有23場，落後快艇及馬刺4場，占士認為球隊過去幾季「擺爛」，令球員不懂得爭勝：「隊友過去幾年習慣了輸波，但那不是我，我永遠不會因為輸波而安心，第一場輸給火箭與今場不敵塘鵝一樣，我就是這樣的人。」

「我不習慣輸波。」（美聯社）

AD缺陣，但塘鵝眾將分擔得分責任，最後獲勝。（美聯社）

塘鵝今戰有7人得分達雙位數字，當中曾效力湖人的前鋒蘭度貢獻24分，他今戰針對身形單薄的古斯馬，在內線予取予求。謝克迪亞路後備上陣亦有好表現，19分鐘8射全中得18分。當然紫金軍團亦幫了塘鵝一把，全場共有23次失誤。

勇士 112：118 火箭（01美術製圖）