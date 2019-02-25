【NBA】紐約人主場挫馬刺　終止18場主場不勝的尷尬紀錄

「主場之利」在近兩個半月的紐約人而言並不適用，在近18場主場麥迪遜花園球場的賽事未嘗一勝，終於在今日（25日）對馬刺一仗，終於打破不敗走勢，以130：118擊敗馬刺，取得今年第5場主場勝仗。

暫時東岸「包尾」的紐約人，在踏入2019年的戰績一直低迷，今仗前兩個月內僅得兩場勝仗，而紐約人的主場成績同樣欠佳，自去年12月初起，近18場的主場賽事皆敗北，終於在今仗打破主場的頹勢。

紐約人自去年12月起，經歷18場主場賽事不勝後，終於在今日再度在麥迪遜花園球場報捷。（路透社）

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紐約人在明星賽周末前，作客鷹隊終於打破18場不勝之勢，迎來2019年的第二場勝仗。今仗在主場麥迪遜花園球場，迎戰馬刺，紐約人今仗全場不落下風，全場4節時間亦領先馬刺，結果以12分的優勢擊敗馬刺，終止主場18場不勝的尷尬紀錄，取得今季第12場勝仗，但仍然在東岸位列榜末；馬刺則以33勝28負暫列西岸第7位。

馬刺得分主力迪洛桑一人獨取全場最高的32分，但未能領球隊取勝，錄得兩連敗。（路透社）

得分後衛多臣攻入8球三分球，交出今季最高的27分。（Getty Images）

紐約人今仗有6位球員取得雙位數得分外，其中3位球員亦交出「雙雙」數據。丹尼斯史密夫（Dennis Smith Jr.）同樣交出19分及13個助攻，而新秀洛斯（Kevin Knox）取得19分及10個籃板，錄得今季第2次的「雙雙」。

得分後衛多臣（Damyean Dotson）全場攻入8個三分球，攻入今季最高的27分，助球隊打破主場不勝的紀錄。

新秀洛斯今仗交出19分及10個籃板，造出今季第2次的「雙雙」。（路透社）

丹尼斯史密夫（中）今仗表現活躍，成為3位取得「雙雙」的紐約人球員之一。（路透社）

由獨行俠交易轉投紐約人的丹尼斯史密夫，今仗表現活躍，首度為球隊交出「雙雙」，同時亦有不少精彩鏡頭。丹尼斯史密夫在第二節時，在禁區外突破切入，面對籃底的貝頓斯（Davis Bertans）使出「In Your Face」的大力入樽，被對手力阻下「炒樽」，但同樣使現場球迷嘩然。史密夫在比賽末段策動快攻，以籃板造就後上的羅賓遜（Mitchell Robinson）「拆你屋」同樣精彩。

不過，史密夫與洛斯在開賽早段亦有「蝦碌」場面，二人一同爭搶籃板，豈料不慎將籃球拍進籃內，送給對手兩分。

Dennis Smith Jr went off the glass to Mitchell Robinson 👀 pic.twitter.com/zBgU6sbMmn — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) February 25, 2019

If only Dennis Smith Jr. made this ... 😱😱😱 pic.twitter.com/C2Lulbh2u8 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 25, 2019