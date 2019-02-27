【NBA】塞爾特人不敵速龍吞三連敗　史馬特：塞軍不夠團結

塞爾特人今日（27日），作客速龍合演東岸頂級大戰，但眾將手感無靈，最後以95：118輸波吞下三連敗，陣中後衛史馬特指近期屢戰屢敗主因是球隊不夠團結。

塞爾特人今仗首節表現不俗，與速龍鬥得難分難解，領先兩分入第2節。不過，速龍第二節發難打出一段18：0的攻勢，塞軍被拋開後未曾將分差拉近到單位數字，終以23分之差大敗。塞軍今戰投球命中率不到4成，全隊外投只得6次得手；面對速龍精準的傳送、漂亮的分波及快速的反攻，綠衫軍的防守亦顯得無力。

速龍K.O.塞爾特人，令對手吞下三連敗。（路透社）

史馬特指球隊不夠團結，令到近期逢戰皆北。（美聯社）

塞軍教頭：全方位式敗北

今仗只得5分進賬的史馬特，賽後指球隊不夠齊心：「最近這樣輸波，主要原因是什麼？不夠團結。就是這麼簡單。」史馬特續說：「如果我們夠團結，就不會發生這樣的事。我們已一直都在溝通，但這是一個必經階段，大家都要努力去尋找答案。」

速龍尼納特今仗貢獻21分。（美聯社）

塞爾特人教頭史堤芬斯，直接表達自己的不滿：「我認為今戰己隊什麼地方都比不上對手，我不想撇除速龍的表現，但我有沒有為己隊表現感到高興？一點也沒有。」連輸3場，史堤芬斯認為球隊防守出問題：「事實是我們過去數仗，懶散令到防守不夠堅固，對公鹿表現還算不錯，所以我們並非不知道自己在做什麼，但什麼理由也好，我們太懶散了。速龍今仗理所當場地盡顯我們的弱點了。」

金塊第4節一度被逼近，但最終保住勝果。（路透社）

金塊祖傑：樂意擔任關鍵先生

另一邊廂，西岸同日亦有前列大戰，金塊在主場迎戰雷霆，保羅佐治、韋斯保克二人只並為雷霆取得47分，但主隊有攻入全場最高36的祖傑，在關鍵時刻射入5球罰球，金塊終以121：112贏波。

金塊入第4節時仍領先，但雷霆發力將比數收窄，幸好中鋒祖傑關鍵時刻保持水準，力拒對手來犯，助球隊摘下5連勝。

金塊今季37次第3節領先僅一次輸波。（美聯社）

另有10次助攻及9個籃板的祖傑，賽後表示自己不介意，球隊在關鍵時刻將球都交給自己處理。他說：「就算我沒有得分，我也可以為球隊做點事，例如交出助攻，我想教練都很樂意為我制定戰術，隊友亦相信我。」