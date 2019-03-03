【NBA】湖人不敵西岸「魚腩」太陽　勒邦占士：要贏的比賽卻輸了

湖人失落季後賽多年，去年夏天簽得勒邦占士，就是希望可以「大帝」為中心，打破多年的「NBA季後賽荒」。 不過，周日（3日）作客太陽以109：118落敗後，「紫金軍團」已落後西岸第8的快艇4.5場，前路仍是荊棘滿途。

太陽今仗利用中鋒艾頓防守勒邦占士，雖然大帝仍是取得全場最高的27分，艾頓不停被大帝拉到禁區頂，令到中鋒麥基在內線予取予求，全場10射10中，連罰球得21。但主隊的進攻亦令湖人難以招架，湖人一直落後，關鍵時刻占士兩罰皆失，球隊終以9分之差落敗。

占士嘗試單天保至尊，但最後仍未能領湖人贏波。（美聯社）

麥基今仗隨心所欲地得分。（美聯社）

占士今仗亦少有地出現了極低級錯誤，開波將球投到籃板後面，違規將皮球交給對手。大帝曾嘗試「單天保至尊」，在第4節落後14分時，連續得分助球隊將分差拉近，但完場前關鍵時機竟兩罰皆失，只能眼白白看湖人吞敗，在只剩19場的情況下，落後西岸第8的快艇4.5場，可謂輸得極不合時。

太陽今季成績雖然差勁，但今戰對湖人卻打出氣勢，全程領先對手。（美聯社）

「我們今仗很明顯一定要贏，」占士賽後說：「我們本可贏波，但可惜地沒有把握機會。」據《ESPN》報道，今仗前太陽戰績12勝51敗，占士征戰NBA多年，這隊太陽是大帝輸過的戰績最差一隊。

30勝33負的湖人，在最後直路仍有多場硬仗，下仗就要鬥爭入季後賽一大勁敵快艇，隨後又要對金塊、塞爾特人、速龍、公鹿、勇士等兩岸前列球隊，形勢一點都不樂觀。

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76人 117：120 勇士（01美術製圖）