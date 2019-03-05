【NBA】湖人不敵快艇　季後賽希望渺茫　安東尼加盟成疑

安東尼今季先後被火箭、公牛放棄，希望完季前找到一支好球隊，讓今季有個「好尾」。 可是，一直盛傳會是安東尼下一站的湖人，近期連戰皆北，離季後賽愈來愈遠，安東尼開始質疑加盟是否合理。 美國傳媒指雙方已暫停談判，在湖人周二（5日）不敵快艇後，看來安東尼今季未必成為「紫金軍團」球員。

安東尼自2月被公牛棄用後，至今仍是自由身，美國傳媒一直視湖人為安東尼今季第3個家。不過，在「紫金軍團」近期敗戰連場，令到打入季後賽機會變得渺茫，雙方陣營都重新審視形勢，決定暫定談判。湖人因內線兵源不足，有意簽入中鋒，所以才考慮不簽下安東尼。

安東尼未必加盟湖人。（Getty Images）

湖人不敵季後賽主要競爭對手之一的快艇，或要再次與季後賽擦身而過。（Getty Images）

湖人近期形勢令到安東尼陣營，考慮加入這支傳統球隊是否合理。雪上加霜的是，湖人周二主場對快艇這場非勝不可的比賽，以105：113輸波，要殺入季後賽變得愈來愈難。

朗度今仗錄得24分、12次助攻及10個籃板，取得職業生涯第32次「大三元」，勒邦占士奮戰42分鐘攻入27分，在累積得分榜與第4位的「波神」米高佐敦只差13分，但二人的努力被有6人得分達雙位數字的快艇淹過，加連拿利領銜取得23分，早前揚言「快艇是洛城最佳球隊」的比華利亦有13分。

占士今戰獨取27分，但仍要吞敗。（Getty Images）

湖人傷兵湖營，古斯馬此時受傷實在是雪上加霜。（Getty Images）

湖人再添傷兵 古斯馬右腳受傷

今仗交出15分的湖人前鋒古斯馬，除了被球迷發現，在一次防守時怒推占士外，在還有6分鐘時扭傷右腳需要提早退下火線。湖人賽後指，X光片顯示古斯馬沒有任何骨折，暫未有復出時間表。湖人已經有恩格蘭、史堤芬遜、贊特拿及波爾正在養傷，古斯馬若缺陣，將進一步打擊湖人戰力。