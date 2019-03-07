【NBA】勒邦占士累積得分超越「波神」佐敦　湖人不敵金塊留憾

勒邦占士在湖人對金塊一戰中，第2節還剩5分38秒時一次鏟籃得手，射入加一罰球後，在累積得分榜正式超越一代籃球名將、「波神」米高佐敦。 可惜的是，今仗攻入31分的他未能帶領球隊贏波，「紫金軍團」最後在主場以99：115不敵金塊，未能令到勒邦占士在這充滿意義一戰寫上完美句號。

占士賽前已在twitter表示對超越佐敦一刻十分期待，今戰其LeBron 16波鞋更用上Air Jordan III特別版配色，並特地寫上「多謝MJ23」的字，向波神致敬。不過，未知是否受到影響，占士首節頭4次罰球全炒，令到現場球迷都為之嘆息。不過，占士其後用一球三分球開齋，尋回節奏後，在第2節剩5分38秒時，一次強行突破殺入籃底，上籃得手兼博得罰球，今次罰球應聲中鵠，大帝正式在積分榜超越佐敦。

NBA累積得分榜前五 1. 渣巴 38387分 2. 卡爾馬龍 36928分 3. 高比拜仁 33643分 4. 勒邦占士 32311分 5. 米高佐敦 32292分

占士雖攻入31分，仍難阻湖人輸波。（Getty Images）

占士於累積得分榜超級偶像佐敦。（Getty Images）

雖然攻入全場最高31分，但占士仍難逃輸波命運。湖人早早就被金塊拋開，客隊更一度領先22分。雖然「紫金軍團」其後力追，更將分差拉近到2分之差，但金塊球隊深度及實力都比主隊好，5名正選得分達雙位數的金塊終以16分之差大勝。

占士波鞋寫上「Thank You MJ 23」的字句。（網上圖片）

勒邦占士超越佐敦的球蔡及籃球。

湖人傷兵問題嚴重

湖人除了占士外，麥基亦貢獻了16分，因兵源問題就連甚少上陣的卡勞素亦要落場，攻入15分令人眼前一亮。不過，一眾主力如恩格林、古斯馬及波爾都仍在養傷中，今仗突顯湖人第二梯隊戰力不足問題，不可能只靠占士一人單天保至尊。湖人今場命中率為47.6%，罰球及三分球分別只有52.2%及22.6%。湖人以30勝35負距離西岸第8的快艇達5.5場，而且先要超越木狼及帝王，要殺入季後賽絕不容易。

鷹隊 104：111 馬刺 （01美術製圖）