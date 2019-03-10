【NBA】占士三雙難救湖人　艾榮轟30分領塞爾特人大勝

勒邦占士今日（10日）在史達普斯中心，與前騎士隊友、現效塞爾特人的艾榮再次碰頭。 雖然「大帝」交出「三雙」表現，但湖人兵源不足下，仍是以107：120大敗。 「紫金軍團」又宣布陣中控衛波爾，隨恩格林步伐提早「收咧」。

占士只花28分鐘，就造出「Triple-double」30分12助攻及10籃板，但塞爾特人有艾榮攻入30分，連他在內有5人得分達雙位數字，火力更勝一籌，最後以13分之差大勝對手，今次西岸之旅暫時錄得3勝1負，旅程最後一戰為作客快艇。

湖人傷兵滿營，現又落後西岸第8馬刺7場勝差，要入季後賽似是已變得不可能，艾榮亦為占士感到可惜：「我為他感到難過，LeBron一向都是爭標的人，我只能想像不能打入季後賽，對他有多大打擊。」

占士交出三雙仍不足以帶領湖人贏波。（路透社）

塞爾特人火力旺盛，艾榮攻入全隊最高30分。（路透社）

對於塞爾特人作客之旅取得佳績，艾榮卻不以為然：「在常規賽發生過的事，在季後賽其實不太會再記在心上。」

雖然再輸一仗，對打入季後賽有進一步打擊，但占士滿意湖人眾將今戰表現：「我喜歡今仗球隊的打法，分波、防守大部分時間都做得很好。對手實力強橫，在東岸亦打出了十分高水準的籃球。」

艾榮為占士面臨失落後季賽感可惜。（路透社）

傷兵問題難見曙光

湖人現時戰績30勝36負，與西岸第8位的勝差有7場，除了要寄望對手季尾表現大走樣，紫金軍團在餘下的比賽更是一場也不能失，故一般認為湖人已無望入季後賽，或是僅餘數字上的希望。

湖人傷兵滿營，占士雙拳難敵四手。（路透社）

這支西岸傳統豪門近期傷兵問題嚴重，一眾主力都有傷在身未能上陣，最近更發現恩格林右臂患有深靜脈血栓，宣布提早收咧，周日又宣布「二年生」控衛波爾，亦不會在今季內復出。

波爾早前扭傷左足踝，診斷後確認為三級扭傷，即韌帶嚴重撕裂，而且足踝骨挫傷，教練禾頓已明言今季復出機會不大：「我不是醫生，但在我看來，他仍未準備好（復出）。」波爾已進行輕量操練，如盤球及原地投球。