【NBA】勇士爆冷不敵太陽　速龍轟21球3分平隊史紀錄挫熱火

NBA周日（10日）爆出冷門，西岸一哥勇士在杜蘭特（Kevin Durant）於第四節中段足踝受傷提早離場下，於主場以111：115被西岸包尾大幡太陽擊敗。太陽除終止了對勇士的18連敗外，最近7場比賽更展現強勢，先後擊敗熱火、湖人、公鹿和勇士，特別是一周之內連續擊倒東西岸兩大龍頭，似乎有意洗脫「擺爛」之污名。

主場的勇士今場本來一直佔上風，首節已領先太陽29:16。但客軍第二節發威攻入40分，半場僅以56：57落後1分。兩隊在第三節各得23分，到了關鍵的第四節，勇士有今場貢獻25分的杜蘭特（Kevin Durant）扭傷右足踝提早退下火線，今場攻入了37分的太陽後衛戴雲卜克（Devin Booker）則連續取得13分，助球隊領先111：101。史堤芬居里在最後23秒射失3分球，戴雲卜克則兩度罰球命中。最終雖然K湯臣在剩下不足2秒射入3分，勇士仍以4分之差敗陣。

杜蘭特扭傷足踝，在第四節傷出。（路透社）

太陽後衛戴雲卜克（Devin Booker、1號）今仗轟入37分。（美聯社）

翻查紀錄，太陽前一次擊敗勇士已是5年前，當時由艾西亞湯馬士與祖傑治在第四節36：16攻勢，107：95成功反勝。至於對上一次太陽作客勇士取勝則是在2011年2月8日，當時的太陽仍由史上最偉大的後衛拿殊領軍，史堤芬居里還只不過是二年生，太陽以104：92勝出。

K湯臣攻入全隊最高的28分，但未能為勇士平反敗局。（美聯社）

勇士今仗八成得分都集中在「五星戰線」，但在最後兩分鐘內卻沒人挺身而出把持大局。K湯臣得28分、5籃板、5助攻；提早離場的杜蘭特則得25分；居里得18分、7籃板、8助攻；吉辛斯13分；祖蒙特格連則取得11籃板及8次助攻。

速龍（黑衣）轟入追平隊史紀錄的21個3分球，作客以125：104擊敗熱火。（路透社）

至於另一場賽事，速龍轟入追平隊史紀錄的21個3分球，作客以125：104擊敗熱火，取得兩連勝，繼續鞏固東岸第二位排名。令仗速龍全隊共有8人得分上雙，其中洛利（Kyle Lowry）攻入24分、10次助攻和7個籃板獲得「雙雙」；小將施亞琴（Pascal Siakam）則取得20分，丹尼爾格連攻入15分。雖然主將尼納特缺陣，但後備出場的林書豪亦取得11分。

熱火落敗後結束4連勝走勢。後備出場的老將韋迪攻入15分，傷癒復出的祖傑治則取得11分。上一場打了16分鐘的祖傑治今使仍是先列後備，他表示：「我還沒找回最佳狀態。」

馬刺121：114擊敗公鹿，艾德列治（12號）攻入29分。（01美術製圖）