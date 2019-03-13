【NBA】獨行俠不敵馬刺　當錫失準發脾氣　奴域斯基：不用擔心

完半場前失足丟失皮球，讓馬刺得到快攻機會，當錫（Luka Doncic）起身時憤怒地拍打地板。 當錫在獨行俠主場大戰馬刺一戰表現失常，全場只得12分，罰球9射僅1中，更有職業生涯最高9次失誤，難怪會大發雷霆。 最終獨行俠以105：112不敵馬刺，老前輩奴域斯基直言當錫年紀還小，不用擔心太多。

迪洛桑交出33分，艾德列治攻入28分，馬刺以7分之差力克獨行俠，取得6連勝。相反主場的獨行俠，就吞下6連敗，近12仗僅得1勝。雖然膝蓋未完全回復，但當錫依然正選上陣。不過，今仗可謂他新秀球季中最差一戰，18射5中，交出12分、7次助攻，但亦錄得生涯最高9次失誤。

當錫表現失準，心情差亦為人之常情，除了半場拍打地板外，他比賽中一次遠投彈框而出，這位斯洛文尼亞新星沮喪得跳起及大力跺腳。今仗手感無靈，正當獨行俠從後力追，逐漸逼近馬刺時，當錫偏偏在罰球4射3失，全場罰球更是9投1中。

迪洛桑指今仗全隊都要抱住堅持到底的精神作戰。（美聯社）

艾德列治攻入28分。（美聯社）

雖在場上大發脾氣，但作為老前輩的奴域斯基，就指不太擔心這名同樣來自歐洲的小伙子：「當錫是個激動的球員，而且才剛剛20歲。他不會有事的，我不太擔心。他新秀球季打得這麼好，我相信他會繼續為我們全力進攻。」奴域斯基亦對當錫年紀輕輕，就要成為球隊核心表示同情：「基本上皮球總是在他手上，這是個擔子，可想而知他的肩膀有多重。」

當錫今仗手感無靈。（美聯社）

奴域斯基今戰上陣18分鐘，取得8分，只需取拿下27分，就可超越名將張伯倫，成為累積得分榜第6名。馬刺教頭普波域治亦大讚這名德國球星：「Dirk是個出眾的例子，在場上是個拼搏到底的競爭者，同時場外場內都是個好人。他有無比鬥心，討厭失敗，但他總是風度翩翩。」

在對手嚴防下，當錫今次失誤連連。（美聯社）

獨自加操一小時練罰球

獨行俠教頭卡拉奧賽後認為自己亦有責任：「當錫今仗陷入苦戰，我可能讓他上陣太多了。」當錫賽後仍是怒氣未消，有記者指他行入更衣室前爆粗大叫，更似是大力打門，其後這名今季最佳新秀大熱，花了一小時加操，主要練射球，尤其是罰球。當錫接受訪問時自稱自己賽前亦不肯定上陣與否，「但一直都想落場」。