【NBA】勇士缺杜蘭特照贏　終止火箭9連勝　K湯臣向球迷道歉

勇士及火箭可為西岸大熱，所以臨近季後賽，周四（14日）於休斯敦上演的大戰，更令人覺得是季後賽的預演。 雖然沒有杜蘭特，但勇士仍有「Splash Brothers」K湯臣、史堤芬居里合共攻入54分，再加上吉辛斯取得加盟後最高27分，勇士以106：104力挫火箭，終止對手9連勝。

湯臣攻入全場最高30分，其拍檔居里則有24分進賬，但後者今仗手感一般，20射8中，外投亦只是9投3中。勇士除了「Splash Brothers」外，還有今季加盟的中鋒吉辛斯，交出27分、8個籃板、7次助攻，當中27分更是效力勇士至今的新高。

湯臣攻入全場最高30分。（美聯社）

吉辛斯表現出色，16射11中攻入27分。（美聯社）

火箭第4節曾一度落後14分，但基斯保羅完場前10.8秒一次上籃得手，更博得罰球讓雙方距離近至1分。當居里射入兩個關鍵罰球後，火箭最後8秒用盡兩次暫停，第2次Timeout後，客隊的伊古達拿機智地在夏登起手前，出手犯規將夏登送上罰球線。

居里手感不佳，但仍交出24分。（路透社）

夏登射入第一球後，第二球疑似故意失手，好讓球隊有機會絕殺對手，但皮球最終落入伊古達拿的手中，火箭最後以2分之差飲恨，9連勝斷纜。

夏登完場前射失罰球，未能取得30分。（路透社）

K湯臣就「球迷不落力論」道歉

今戰攻入30分的湯臣，賽前就自己早前批評球迷打氣不夠落力的言論道歉。湯臣在勇士不敵太陽後曾說：「我本以為球迷會再落力一點，例如當我們有精彩表演時，他們會站起來或是什麼的。我們需要這種能量，尤其是（臨近季後賽）這種時間。」

今季為勇士最後一季使用位於奧克蘭的甲骨文球場，來季就會搬到三藩市新建的大通中心（Chase Center），意會到自己的說話有問題，湯臣即時於twitter「補鑊」：「我愛DubNation（勇士球迷）。我們的球迷是世上最好的，我們在甲骨文一直都感受到他們打氣支持的能量，我絕無任何不敬之意。」勇士現以46勝21負列西岸榜首，以1.5場勝差領前金塊，至於火箭以42勝26負於西岸排4。