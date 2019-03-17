【HBL．台北直擊】台灣街場連踩14場　郭凱文直言對抗性強

14連勝！這個紀錄不是HBL，是香港精英賽代表在台北新生高架橋下籃球場佔了14場時間的地盤。

到台北交流的第二天，精英隊伙拍能仁家商男女子隊出動，半場HBL四強後就趕著「踩場」。「嘩！14連勝喇！加油呀！」場邊小記者直播「賽事」，加油不是為了不輸，是為了留下來；街場的現實，輸了就「拜拜再跟隊吧」。

「累嗎？」我笑說。

「累了，不過隊友更累吧，你看我在場上都算比較休閒的一個。」郭凱文撥撥頭髮。

32人浩浩蕩蕩「踩場」卻分途出擊，張振興伉儷書院的郭凱文和基信港青書院的Saatori Asher Gabriel連同能仁家商邱暘杰連勝14場。

張振興伉儷書院的郭凱文和基信港青書院的Saatori Asher Gabriel連同能仁家商邱暘杰連勝14場。（張倩儀攝）

郭凱文直言在台灣街場即使是成功突破過人，防守者也不會放你「輕鬆上籃」。（張倩儀攝）

平時都在柴灣街場出沒，第一次在台灣打，感覺不一樣，「台灣街場的對抗性比較高，好勝心更強，剛剛打完已經感覺都他們很想贏很想贏。」每一球都沒有「揸流灘」，身體碰撞也不少，「平時在香港感覺輸了也沒有關係，就當玩玩，但他們真的當成一場競技。」

認真對待每一場「鬥牛」，輸了再跟，14場中大概輪流對戰不下三次，「再對上感覺他們更想贏，有一個人打這麼多場都看到他，每一次的力度都好像發洩在我們身上一樣。」郭凱文笑說，「不知道他是想贏還是純粹發洩贏不了球的怨恨哈哈。」

郭凱文笑說自己連打14場有點累，卻還不是最累的一個。（張倩儀攝）

連續的crossover，一個微微的假身，輕鬆騙過對手，拍板上籃就這麼容易，萬用萬靈。（張倩儀攝）

香港可能視街場鬥波是娛樂和聯誼，一切以不受傷為大前題，「香港比較不會受傷，可能在你切入過了以後，防守者就不會再追，會讓你輕鬆上籃；但台灣過了，他們會追 ，防守很積極。」14場完勝，他們還沒有輸，不過肚子投訴夜市也在等。

台灣街場的對抗性大，即使是素人，也是認真對待每一球，也算是另類熱血。（張倩儀攝）