【NBA】奴域斯基得分超越張伯倫升史上第6　獨行俠加時不敵塘鵝

獨行俠老將奴域斯基，在NBA打滾第21個球季，在今仗正選戰塘鵝，在今仗前在史上得分榜與第6位的名宿張伯倫僅差3分，「德國槍」在今仗攻入8分，順利超越張伯倫，攀升至史上第6位，但可惜球隊與塘鵝戰至加時後，以4分不敵對手。另外，獨行俠在社交網站上載一張「41.21.1」的圖片，引來不少網民討論。

獨行俠今季已無緣躋身季後賽，在3月僅在上場對騎士獲得勝仗，跌至西岸「尾二」位置。今仗主場迎戰同樣未能躋身季後賽的塘鵝，在當錫取得今季第5次「三雙」後，加上全隊最高的29分，帶領球隊與塘鵝打成110：110平手，需要以加時分勝負，但在加時無以為繼，以125：129告負，錄得今季第42場敗仗；塘鵝在蘭度爾與安東尼戴維斯分別交出30分及20分，助球隊取得第31場勝仗。

奴域斯基在塘鵝球員面前起手跳投命中，射入該球後在總得分超越張伯倫。（路透社）

Move over, Wilt.



The bucket that put @swish41 No. 6 on the all-time scoring list. 👌 pic.twitter.com/g0pcXRyKyQ — SportsCenter (@SportsCenter) March 19, 2019

雖然今仗成為「例行公事」，但對奴域斯基是別具意義的一仗。奴域斯基在今仗前在NBA累積31,416分，聯盟史上得分榜排行第7位，與張伯倫僅差3分。奴域斯基今仗正選上陣，為達拉斯上陣12分鐘並攻入8分，「德國槍」在初段便以跳投得手，其後接應當錫的助攻後，轉身跳投得手，累積分數超越名宿張伯倫。

「德國槍」在第二節初段再取4分，合共取得8分，使他累積31,424分，與第5位的「籃球之神」米高佐敦相距872分，在今季頗難超越他的紀錄。

一眾獨行俠隊友亦上前恭賀奴域斯基。（路透社）

雖然今季不少NBA球隊亦有向奴域斯基致敬，但他一直未有宣布今季結束後退役。奴域斯基曾經透露，如果身體狀況許可，他亦希望來季繼續留隊，與兩位未來支柱當錫及普辛基斯合作，出戰個人第22個NBA球季。

奴域斯基早前曾透露未有決定退役或是多戰一季，視乎身體狀況而定。（路透社）

達拉斯獨行俠在社交網站上，上載一張有數字「41.21.1」的圖片，雖然未有解釋，但41是奴域斯基的球衣號碼，21代表他征戰的第21個球季，只剩下最後「1」的意義未明。

根據《ESPN》記者Tim MacMahon在Twitter中指出，這是達拉斯為奴域斯基舉辦的活動，但「德國槍」亦未有決定。不少網民亦對最後的「1」有不同詮釋，指出這是奴域斯基戰NBA的最後一個月，或是來季是他的最後一季。

獨行俠在早前在社交網站上載一張「41.21.1」的圖片，引起不少球迷的熱議。（Twitter截圖）