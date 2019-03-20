【NBA】夏登「雙雙」領火箭挫鷹隊　刷新單季3分起手次數

火箭今日（20日）作客鷹隊，雖然眾將半場手感一般，但憑主力占士夏登交出31分、10次助攻，造出「雙雙」領軍以121：105擊敗鷹隊。 夏登今戰外投11射4中，今季外圍起手達890次，刷新單季3分起手次數，更成為了首名單季對其他29隊都曾攻入30分或以上的球員。

火箭今仗除了夏登交出雙雙外，還有卡比拿取得26分及11個籃板，加上後備侯斯Jr.攻入19分，火箭以15分之差擊敗鷹隊，取得近13仗的第12勝。鷹隊今仗雖有崔楊格錄得21分、12次助攻，又有約翰哥連斯以20分、10個籃板造出雙雙，但再輸一場之後，幾可肯定會選擇走上「抽波仔」之路，他們現時在東岸排尾四，24勝48負肯定無緣季後賽。

夏登今仗攻入全隊最高31分。（路透社）

鷹隊再輸一仗，除了「抽波仔」繼續重建別無他法。（路透社）

夏登今戰攻入31分，成為首名NBA球員單一球季對其他29隊，都曾攻入30分或以上。除此之外，去季常規賽MVP更以390次外投起手，刷新了居里保持的單季3分起手次數紀錄，舊紀錄為886次。

場均35.9分的「大鬍子」今季表現繼續神勇，有望成為「波神」米高佐敦後自1988至89年球季，首名場均至少30分、7次助攻、6個籃板及2次偷波的球員。

夏登刷新單季外投次數。（路透社）

基斯保羅從不擔心球隊今戰會輸。（美聯社）

夏登豪言：火箭隨時On Fire

第二節開始拋開對手，夏登大讚球隊進攻火力極強：「我們有不少好射手，進攻上我們隨時都可以On fire。如果己隊整場都做好防守的話，我們可以輕易讓對手的防守感到極大壓力。」

雖然半場球隊手感一般，但基斯保羅自己未有擔心過：「我們上半場確實未有太多得着，但當我們頂得住對手進攻後，我們就可拋開對手。這正是我常說的：『若我們啞火時，你最好狂攻我們。」