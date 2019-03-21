【NBA】76人主場鬥塞爾特人爆衝突　史馬特推艾比迪被逐

NBA常規賽，76人周四（21日）主場與塞爾特人合演東岸大戰，兩軍碰頭份外眼紅，第3節更打出真火，史馬特被艾比迪撞倒後，後者疑似向史馬特Trash talk，史馬特憤怒地將轟入艾比迪推倒。史馬特因此被罰暴力犯規驅逐出場。 艾比迪最後交出37分、22個籃板，助球隊在一度落後15分下，以118：115反勝「綠衫軍」。

艾比特今仗貢獻37分、22個籃板，在最後35秒封阻塞爾特人控衛艾榮的射球，再加上占美畢拿射入球隊在第4節22分中的15分，76人終以3分之差力挫塞爾特人。除了兩大功臣之外，杜比亞斯夏里士亦交出21分，協助球隊免於在常規賽對塞爾特人4戰全敗。

76人今仗半場一度落後15分，但第3節一次衝突成為了今戰轉捩點。當時史馬特於鎖匙圈緊盯列迪克，艾比迪單擋時舉起左臂，艾馬特被他撞倒。76人中鋒似是跟倒下的史馬特說了兩句，該名塞爾特人球員即時起身，雙手將艾比迪推倒。艾比迪起身後即時想衝向史馬特，兩軍球員與球證將二人隔開，衝突未有進一步升級，史馬特因二級惡意犯規被逐。

史馬特出手推開艾比迪。（網上圖片）

艾比迪差不多被推開到場外。（網上圖片）

艾榮讚艾比迪防守出色

艾比迪被事件激發起鬥志，事後連取8分將雙方差距進一收窄。艾比迪賽後直言被推令自己打得更有火：「這種事會令我打我更落力，亦會令球迷更落力打氣。我確實有點不滿，因為被暗算了。不過我不想討論此事，我毫不在乎。」

艾比迪不止於進攻上助球隊反敗為勝，他在最後35秒時，將艾榮的上籃封走，讓畢拿在最後4.7秒射入致勝一球。今戰豪取36分的艾榮賽後亦忍不住讚道：「我以為已經擊敗了他，那是一個清脆的封阻，十分出色的防守。」

艾比迪今戰攻入37分，成為球隊贏波功臣。（美聯社）

76人打破對塞爾特人不勝的魔咒，艾比迪亦感覺良好：「能贏這一仗實在太好了，是我們前進的一大步。我們一直都輸給他們，我知道今戰要打得更體力化才有機會贏。」

塞爾特人教頭史堤芬斯直言對史馬特行為感失望。（美聯社）

塞軍教頭直言失望

失去史馬特，最後輸了比賽，塞爾特人將帥都直言史馬特不在陣中影響不少。艾榮說：「他知道要為輸波負起責任，他深知自己在陣中的份量有多大，我們需要他在場上。」

塞爾特人最近受傷兵問題困擾，教頭史堤芬斯明言：「我對史馬特感到失望，我需要他留在場上為我們拼搏。」76人以47勝25負列東岸第3，塞爾特人兩連敗後以43勝29負列第5。