【NBA】當錫三雙　奴域斯基21分　領獨行俠大勝勇士35分

勇士經歷一整季的激戰後，今日NBA常規賽（24日）主場對獨行俠，教練卡爾決定讓部分球員休息，其中包括主力射手史堤芬居里。 獨行俠雖已肯定缺席季後賽，但未有放鬆比賽，把握住對手有主力缺陣，由當錫交出「三雙」，帶領球隊以126：91大勝主隊。 卡爾賽後表示，明日主場對活塞將會繼續安排球員休息。

卡爾教練在今戰賽前表示，決定讓居里休息是與球隊醫療團隊的決定。他說：「過去數周我已跟沙拉賓尼（勇士運動及表現總監）討論過。Steph（居里）今季每場都為我們搏盡，他那樣移動，能量消耗很大，所以今仗是個好機會讓他在二連戰中休息一下，我們要做好填補沒有他的工作。」居里在明星賽前場均28.6分，近14場下降至25.2分，命中率更跌至38.5%。周日對獨行俠一戰，是居里今季第12次缺陣，除此之外，其「替身」利雲斯頓及中鋒波格今仗亦得到休息機會。

居里今戰掛免戰牌，勇士進攻頓失方寸。（路透社）

當錫今仗交出三雙助球隊大勝。（路透社）

不過，勇士沒有居里，火力頓時盡失，開賽不久已被獨行俠打出一段12：2的攻勢，其後更愈拉愈遠，半場已落後28分。杜蘭特今戰雖然交出全場最高25分，但25次起手只有9次中目標，而且外投更是8次全炒。居里的後場拍檔湯臣全場只交出8分，而代替居里的曲克亦只得7分、7次助攻。

相比之下，獨行俠有6人得分達雙位數字，其中當錫攻入23分，並交出11個籃板及10次助攻達成「大三元」，而陣中「老大哥」奴域斯基亦攻入今季最高21分，助客隊以35分大炒勇士。

奴域斯基今戰找回手感。（路透社）

今季後極有機會退休的奴域斯基，賽後表示過去數仗都未能找到手感，今仗比賽初段就找到了。2007年，勇士在季後賽首圈爆大冷踢走該季常規賽67勝的獨行俠，奴域斯基當時怒不可遏，在客隊更衣室拿起東西，扔向牆壁弄出一個破洞，「德國戰車」已忘了當時是掟凳還是垃圾筒，但對這個充滿回憶的球埸：「這裏充滿各種回憶，這裏一直都是氣氛十足的球場，我會永遠記在心中」。

吉辛斯攻入全隊第二高的19分。（路透社）

杜蘭特今戰手感無靈，外投8次全炒。（路透社）

卡爾：「把今仗沖走」

勇士眾將今戰啞火，主場吞下大敗後，卡爾賽後說：「我們開賽慢熱，從來都未能入局，所以這場只好把它沖落廁所好了，明日一戰再來吧，現時能做的不多。」有6分進賬的祖蒙特格連賽後亦未有解釋為何會兵敗如山倒，只說：「我們被重擊了。」

鷹隊 129：127 76人（01美術製圖）