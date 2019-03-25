【NBA】林比半場絕殺速龍　甘巴獲加：「籃球之神站在我們那邊」

黃蜂在東岸仍有打入季後賽的希望，最後大直路的每一仗都是十分重要。 今日（25日）作客速龍，黃蜂完場前3.1秒仍以兩分落後，眼見界外球開出卻被對手拍走，林比回到半場拾到皮球後，不假思索就是隨手一揮，意外地擦板入網，黃蜂以115：114反勝對手。 林比的拍擋甘巴獲加賽後直言：「籃球之神今仗站在我們那邊。」

林比這一射甚有NCAA「三月狂熱」（March Madness）的味道，不過他現在效力的不再是NCAA強豪康涅狄格大學，而是NBA的黃蜂。這一球不再是幫助球隊晉級的一球，而是保住球隊打入季後賽希望的一球。不過，這一球卻是無比重要。

這名26歲後衛半場一射，助黃蜂以1分之差力克速龍，本人賽後亦感到興奮：「感覺太美妙了，我們全場都力戰到底，大家落場都貢獻良多。速龍完場前表現強勁，所以以這樣方式贏波感覺很好。」

林比射入絕殺3分，一眾隊友都十分興奮上前慶祝。（美聯社）

林比接界外球時，速龍的施亞琴出手拍走了皮球。（網上圖片）

速龍在最後44秒似是已經穩操勝券，尼納特射入超前一球後，防守時又封走了甘巴獲加的施射。不過，當這名前總決賽MVP在最後5.8秒時跳投失手後，黃蜂搶到籃板即時叫暫停。比干開出界外球卻被施亞琴拍到，林比氣急敗壞地在自己半場撿起皮球，深知已經沒有時間，轉身就起手，皮球擦板後中鵠，客隊取得重要一勝。

施亞琴賽後亦大讚林比：「那是球難度極高的施射，我不知道自己怎可以再防守好一點了。這就是三月狂熱吧。」

林比執漏後就起手。（網上圖片）

黃蜂惡戰連場

獲加今次交出15分、13次助攻，賽後說：「我知道林比那球是『博一鋪』，我猜籃球之神今仗站在我們那邊，那是一個難以置信的入球。」黃蜂已經三連勝，上仗落後18分之下反勝塞爾特人，今戰又絕殺速龍，連挫兩支東岸勁旅，獲加稱印象深刻：「這是一場重要的勝利，那是一隊勁旅，他們在季後賽一定是備受矚目的一隊。」

尼納特完場前助速龍穩住勝局，但最後卻輸波收場。（美聯社）

黃蜂現時以34勝39負排東岸第10，落後熱火兩場，三連勝之後將會主場對西岸的馬刺，然後會展開西岸之旅，先後對湖人、勇士、爵士及塘鵝。他們仍要再在主場對多速龍一次，常規賽最後一戰更要大戰現時東岸第9、季後賽另一競爭對手魔術，能否後來居上打入季後賽仍是未知之數。