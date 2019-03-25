【NBA】居里復出入26分助勇士挫活塞　隊友讚：球隊發動機

勇士吞下獨行俠一戰慘敗後，周一（25日）主場對活力，史堤芬居里復任正選，交出26分，主隊又有湯臣回勇攻入24分，以121：114力克活塞。 勇士重返西岸榜首，但教練卡爾表示球隊健康比取得頭號種子更重要。

居里今戰復出，勇士即時變得有生氣，居里射入全場最高26分，昨仗表現差勁的湯臣回勇攻入24分，杜蘭特今戰亦造出雙雙，貢獻14分及11次助攻。勇士最後以7分之差贏波，昨仗同樣休息的後備控衛利雲斯頓，今仗交出8分，賽後說：「居里在場是最重要的，他就似是己隊的發動機，他的場上有種凝聚力，其節奏亦帶動了我們。」

居里今仗復任正選，即時帶領勇士贏波。（路透社）

居里表示大敗後眾將都感覺不好，故今仗都打得特別有火。（美聯社）

居里：輸波大家都不好受

居里賽後表示上仗大敗後，今仗眾將都特別有火。外投10射5中的他說：「大敗過後大家都不太好受，就算沒有落場的人也是。你見到大家都打起來都有種危機感，尤其是第一節就要入局，盡早讓眾人在這48分鐘內打得更輕鬆。」勇士今仗繼續有球員休息，吉辛斯及伊古達拿齊掛免戰牌。吉辛斯今季因左腳阿基里斯腱受傷，季中才復出，而且二連戰定有一仗休息。

勇士及時回勇，重上西岸第一。（路透社）

事實上，勇士大有機會在餘下9場比賽，讓球員輪流休息，為於美國時間4月13號開始的季後賽保留戰力。卡爾教練今仗賽前亦明言：「健康永遠都是第一位，所以我們會留意每個球員。」得到頭號種子資格，將可為勇士帶來季後賽的主場優勢。不過，卡爾表示與醫療團隊一直都有溝通，定期都讓部分球員休息，因此已連續上陣49場的居里才會於上一仗休息。

湯臣今戰有24分進賬。（路透社）

活塞輸波後，於東岸回落到第7，今戰雖有格芬交出24分，另有5人得分上雙，最後仍要吞敗，但球隊後衛伊殊史密夫認為問題不大：「我們其實打得不錯，只是要對一些西岸最強球伍罷了。」