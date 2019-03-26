【NBA】戴雲卜克轟入59分　惟太陽仍以33分大敗於爵士

今季NBA常規賽進入尾聲，東﹑西兩岸季後賽的形勢大致已定，爵士今仗與西岸榜末的太陽互鬥，作客的太陽雖然有戴雲卜克攻入今季新高的59分，但仍然33分大敗於爵士。

太陽的戴雲卜克（Devin Booker）的得分能力無庸置疑，他曾在兩季前的二年生球季，一人獨取70分。雖然球隊戰績欠佳，但在今季仍能保持場均攻入25.6分，亦是他在職業生涯在常規賽平均得分最高的一季。

戴雲卜克在3月狀態大勇，場均交出29.4分。（美聯社）

戴雲卜克在3月的狀態大勇，至今所有賽事亦交出20分以上，平均交出29.4分。卜克在今仗作客爵士，再度展示他的得分能力，他在首節便取得11分，在上半場完結時已攻入27分，但可惜球隊亦以19分大幅落後。卜克在下半場繼續火力全開，在第三節結束時已交出47分，但無助球隊收窄與爵士的差距，卜克須攻入今季最高的59分，成為今季第12位球員單場攻入超過50分。

戴雲卜克今場手風甚順，交出59分，成為今季第12個球員單場超過50分（美聯社）

太陽全隊除了戴雲卜克取得59分外，其他球員未有一人能取得雙位數得分。相反，主隊爵士的正選五人亦攻入雙位數得分，成為今仗致勝關鍵。其中，高拔交出27分及10個籃板的「雙雙」數據，助球隊大勝33分，鞏固季後賽席位。

高拔今仗在進攻及防守亦甚有貢獻，交出27分及10個籃板。（美聯社）

戴雲卜克希望在今仗取得60分，所以即使進入垃圾時間，他亦故意犯規，希望爭取多一次起手機會，此舉亦引來主場球迷的不少爭議。戴雲卜克今仗轟入59分，亦是他在兩年前奪70分後，再一次取得50分以上。不過，卜克兩場取得50分以上，球隊亦未能因此獲勝。

戴雲卜克面對高拔的防守雖吃盡苦頭，但亦交出今季最高的59分。（美聯社）

戴雲卜克在賽後表示，在今仗十分努力地去取勝，並嘗試協助球隊擊敗任何對手，「我在今仗的感覺還好，我在場上依然十分認真對待球賽，我也希望助球隊爭取勝利。在每場球賽前，我亦與隊友表示每場賽事亦是新的機會，不論任何對手亦要全力爭勝。今仗面對高拔在籃底防守力極強的球員，所以我刻意以外投取分。」