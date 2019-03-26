【NBA】拓荒者贏籃網確認入季後賽　中鋒紐傑左腳嚴重骨折

拓荒者今日（26日）主場對籃網，惡戰兩次加時後，終於以148：144擊敗對手，取得季後賽一席位。 不過這支波特蘭球隊中鋒紐傑（Jusuf Nurkic）一次搶板時落地受傷，左腿脛骨、腓骨開放性骨折，鐵定無緣季後賽，復出無期。

紐傑今戰受傷前，為球隊貢獻32分、16個籃板及5次助攻，防守亦「交足功課」，4次封阻、兩次偷波。

24歲的紐傑第二次加時還有兩分鐘時衝搶籃板，與對手纏在一起，落地後躺在地上十分痛苦，鏡頭影到其左腳已經變形，籃網球員見狀都感到恐怖，紛紛走避。拓荒者隊醫即時入場作簡單治理，在尼拉特（Damian Lillard）、荷特（Rodney Hood）及艾米奴（Al-Farouq Aminu）幫助下，將該名7呎高的波斯尼亞球員抬上擔架。

紐傑被抬離場前往醫院接受治理。（美聯社）

紐傑落地即時掩面。（美聯社）

拓荒者終以4分之差力挫對手，得31分的尼拉特回憶事發當時仍心有餘悸：「想起也令我有點想作嘔，我想他衝向籃板是想補籃，之後我就見到他倒地不停翻滾，還以為他被打到臉了。走過去了解情況時，我見所有人都轉身走開，然後就見到他的傷勢了。最不想就是見到這樣的事情發生在他身上。」

尼拉特又指事件令他想起2014年，保羅佐治（Paul George）在美國男籃練習賽，遇上同樣重傷的情景。

尼拉特表示不欲這種意外發生在紐傑身上。（美聯社）

贏了卻像輸波一樣

拓荒者教頭史杜斯（Terry Stotts）賽後表示，更衣室一片寂靜，大家都不知道要說什麼好，眾將「都十分沮喪如輸了一樣」，後備中鋒簡達（Enes Kanter）指球隊一起為紐傑默禱。

紐傑今季71戰場均15.4分、10.3個籃板，為球隊內線一大支柱。

拓荒者對籃網全場精華（慎入：內有受傷經過）