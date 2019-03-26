【女甲籃球】安青撼七喜取首勝　今季「齊腳」衝四強

銀牌賽開鑼，今日（3月26日）由安青對上去屆的季軍七喜。一邊是有港隊主力王嘉汶坐陣又穩打穩紮的七嘉，另一邊是具活力和體力的安青，風格大不同的兩隊奮戰至加時才以62：60分出勝負，安青以2分之微小勝取下今季首勝晉級，而七喜則落入負方戰。

開局雙方先試對手內線的「水溫」，七喜入局較快，憑黃嘉汶和周凱彤發炮屢屢得手，保持首半節的領先優勢。惟安青從後追上，盧曉芳策動一球完美入楔讓隊友「Easy Basket」，加上最近在大專季軍戰表現出眾的古芷程三分和中距離皆得，安青首節追平16：16。

王嘉汶擔起得分重任，最後仍被安青追上，加時以2分不敵對手。（張倩儀攝）

周凱彤發炮屢屢得手保持首半節的領先優勢。（張倩儀攝）

由於身形上，安青可能未及七喜有優勢因而善用能以快打慢的長處，用快攻的速度對抗對手的陣地得分。第二節七喜一度被安青打亂節奏，纏糾一會，黃嘉汶和黃慧芝雙雙博得「And 1｣ 。但安青攻勢沒有放緩，鄭永珊的兩罰全中首度反超，但半場仍以30：27落後。

安青主力唐曉蓄上半場表現沉寂，持球時過分猶豫，但一球三分臉上露出鬆一口氣的神色，隨後盧曉芳再轟一球三分，比數再反超七喜。可惜安青的失誤一次次將快攻機會斷送，加上多次將王嘉汶送上罰球線，第三節繼續落後42：46。

最近在大專季軍戰表現出眾的古芷程三分和中距離皆得，狀態大勇。（張倩儀攝）

+ 5 + 4 + 3

籃板有時候真的很有趣，不是你一味向上跳就可以掌握，安青很積極的跳搶，但偏偏讓七喜包辦大多數籃板球。七喜盡用24秒進攻時間，但安青沒有放棄追趕比數50：50進入加時。加時階段，唐曉蕾站了出來，繼中距離和兩罰全中後，再博得「And1｣ 。最後一分鐘，兩隊仍保持兩分之差，盧曉芳在過場時博得兩次罰球機會，順利將比數拉開至4分，最後保持優勢以62：60險勝七喜。

看唐曉蕾一直眉頭緊鎖，很不滿意自己的表現。（張倩儀攝）

唐曉蕾直言有了BB（盧曉芳），組織和經驗都有補強。（張倩儀攝）

唐曉蕾：今年齊腳望入四強

看唐曉蕾一直眉頭緊鎖，很不滿意自己的表現，「第一場打得不好，很多Easy Basket都不進，三分也不進⋯⋯」半年前，唐曉蕾剛從「學堂」畢業，離開籃球半年再重捨需要的時間和心機不少：「體能變差，準繩度下降，現在只好多打比賽和練球一要自己快點回來。」開季第一場就是一場硬仗，「今年齊腳，BB（盧曉芳）回來，傷的都回來了，希望可以聯賽入四強。」「哪自己呢？」我問。她的小眼睛也笑得彎彎：「我⋯⋯想可以帶領球隊，讓隊友都能打得更好。」