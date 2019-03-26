【女甲籃球】警察升班首戰不敵均安　舊面孔再戰女甲

每年的「升班馬」都在銀牌賽率先亮相，警察今季從女子乙組升上甲組，其中主力郭芷菁更是上屆全球「1On1｣ 比賽香港區女子組冠軍。升班隊球的首戰需要時間適應，首仗就對上去屆聯賽亞軍均安，力戰最後仍以39：59不敵均安。

首闖甲組的警察以首半節適應對手打法，被均安打出一個7：0的攻勢，隨後郭芷菁一記三分打開紀錄。但均安的黃宝詩多次走「Backdoor」接應隊友傳送搶分，加上王敏婷的「輕鬆上籃」順利拉開比數。雖然內線實力未及均安，但警察轉攻外圍，一度將比數收窄至6分之差，但半場仍以18：27落後。

郭芷菁笑言自己今次回來女甲是全新的感覺。（張倩儀攝）

郭芷菁直言因為大家都是警察，工作和打球之選，工作永遠是第一。（張倩儀攝）

雖然均安內線了得，今季更有黃靖浠加入補強，同時不乏外圍射手，新加盟的謝亦霖和王文詩輪流在三分線外開火，下半場未過半就拉開比數。不過，警察未有氣餒，繼續全力追分，惟體能下降也影響專注和準繩，雖然最後陳穎君轟入三分，但仍以39：59敗陣，落入負方戰對七喜。

警察和籃球一樣，都是在一項團體合作重要的事，「是工作以外的聯繫」。（張倩儀攝）

郭芷菁重返甲組 「全新感受」

警察雖然是新升班，但當中就有一個熟悉的臉孔，重新回到甲組這個郭芷菁跟以前不一樣。

「回來，是因為不捨自己這麼早就退下來嗎？」

「也對，當年在甲組退下來的時候都不過19歲，後來工作太忙被迫停了很多年，就算之前有再加入其他甲組球隊都好，但都不能真正投入練球和比賽，這次回到甲組是全新的感受。」因為紀律部隊本身就是繁忙而又不定時的工種，很多時候也是身不由己，但這不是藉口，總不能讓全隊11人都等自己一個。

均安的內線有黃宝詩坐陣，全場不停攻破對手防線。（張倩儀攝）

均安最後以20分之差擊敗警察，但郭芷菁笑說：「希望以後大家看到警察不是魚腩，不再輸廿度。」（張倩儀攝）

現在不一樣，「 今次和同事組一隊打上甲組，是真的從乙組慢慢建立起來，人腳也是一個一個入職儲回來。」打籃球和當警察都有共同，兩者都是講究團隊。「如果看了很多年甲組的人會知道，很多隊友都是以前的甲組球員。」也不好意思不認自己年紀小不懂事，不是郭芷菁說我也不知道：「12人中大概就有10人，但大家『退役』了很多年 ，平均年紀可能比其他隊大，但全都是舊面孔。」

「我們和一般球隊可能不太一樣。」

警察銀牌首仗落敗落入負方戰將會對七喜。（張倩儀攝）

+ 6 + 5 + 4

因為大家都是警察，工作和打球之間，工仍永遠是第一，也許會有不能練球和比賽的情況，但大家沒有怨言：「不會因為一個隊友上班缺席而有負面情緒，因為大家都有機會發生。」大家不只是「波友」是真正在崗位上的同事，「練習和工作，必定是工作行先 ，因為我們是警察。」

打上甲組是團隊建立的一環，也為她們繁忙的工作中多添一個生活中的目標：「因為大家是同事，很想去凝聚這裡，流動的上班時間會令一個人很氣餒，很想不是一直為了上班，而是在上班以外都可以聯繫大家。」郭芷菁看看後方均安的板櫈，笑說：「你知道對面的Magic（孔逸娜）是一名總督察，也是我們的同事，希望她有一天也會歸隊，哈哈。」