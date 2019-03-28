【NBA】保羅佐治轟31分　雷霆挫溜馬　第3戰連取24分反勝

保羅佐治周四（28日）對前東家溜馬，獨取全場最高31分，助雷霆主場以107：99贏波。 半場落後的雷霆，第3節打出一段24：0的攻勢成為反勝關鍵，這個攻勢亦是今季聯盟最佳紀錄。

除「PG13」攻入31分外，雷霆還有阿當斯獻出25分，並摘下12個籃板球達成「雙雙」。雷霆控衛韋斯保克今戰亦造出「大三元」，錄得17分、12次助攻及11個籃板球，這亦是他今季第29次完成「三雙」。雷霆在第3節打出一段24：0攻勢，根據《ESPN》是今季最長的不失分攻勢，這段攻勢之後就未有再落後過。溜馬由第3節尚餘10分48秒至3分57秒都沒有進帳，直至伊雲斯（Tyreke Evans）一記上籃才得分。

保羅佐治今戰攻入全場最高31分。（路透社）

雷霆第3節後就未有再落後過。（路透社）

溜馬半場領先54：45，但雷霆在第3節初段開始逼近，阿當斯的入球令到分差只剩一分，其後一眾隊友開始不停外圍開轟，PG13、「潮韋」都先後得手，主隊憑這段24：0攻勢，以72：58領先。保羅佐治在還有約4分鐘時上籃及加一罰球身得手，令球隊領先達10分，溜馬嘗試絕地反擊，惟雷霆小前鋒謝拉美格蘭最後一分鐘，外投得手讓球隊與溜馬保持安全距離，溜馬終以8分之差落敗。佐治賽後表示隊友間都知道上半場表現不足以取勝︰「我們知道的，至下半場我們知道要改變場面，我專注防守多於進攻得分，慢慢感受到節奏在我們一方，不過我完全沒有留意24︰0的比分。」

韋斯保克造出三雙。（路透社）

及時贏波穩固季後賽排名

雷霆近期成績回落，今仗前6戰只得1勝，已跌落西岸第7。雖然不怕會跌出前8，但今戰贏波讓雷霆穩固排名，盡可能避免季後賽首圈就要對頭號種子（暫為勇士）。不過，雷霆與現排第8的馬刺僅有一場勝差之隔，餘下7場仍大有可能起變化。至於溜馬以45勝30負列東岸第4，以1場領前塞爾特人。