【NBA】韋迪最後一次作客TD花園球場　塞爾特人總裁一笑泯恩仇

塞爾特人周二（2日）於主場鬥熱火，是客隊後衛韋迪退休前最後一次在NBA常規賽，造訪TD花園球場。 塞爾特人總裁安治，賽前向韋迪贈送上告別禮，更指已原諒韋迪在2011年季後賽，令到朗度手肘脫骹，一笑泯恩仇。

韋迪賽前獲安治贈送一張韋迪2008年作客TD花園球場的照片，以及一塊球場地板木塊。二人在球場通道會面，安治識英雄重英雄：「你的生涯充滿傳奇，多謝你啟發了我們，我們都獲益良多。你是個出眾的球員，我們互相有不少精彩激鬥。」球員年代曾效力塞爾特人的安治，最後說了句：「我原諒了你當年弄傷了朗度的手肘。」2011年季後賽準決賽，韋迪在第3場與朗度單對單時，二人纏在一起，最後壓住朗度落場，這名現效湖人的控衛手肘脫骹。

韋迪退役前最後一次常規賽作客塞爾特人，獲贈了紀念品。（網上圖片）

韋迪今仗攻入17分，未能領軍贏波。（Getty Images）

韋迪今仗攻入17分，貢獻了7次助攻，熱火另有祖傑治轟入30分，但仍是未能擊敗塞爾特人。主隊今仗多得熱火開賽後首14射僅3中，一度領先30：8。雖然末段被熱火追上，但「緣衫軍」憑艾榮射入全場最高的25分，另有賀福特交出「大三元」19分、11個籃板及10次助攻，最後以110：105力克熱火。熱火輸波之後，因魔術同日作客以109：121不敵速龍，繼續緊守東岸第8位。

韋迪賽後為球迷簽名。（Getty Images）

韋迪感謝塞爾特人熱情招待

塞爾特人球迷今仗亦向韋迪表示敬意，第一節韋迪後備上陣入場時，球迷都起身拍手致意，賽後不少球迷都留在球員通道，希望得到「閃電俠」的簽名。韋迪賽後說：「我們（熱火及塞爾特人）在季後賽曾有過不少激戰，我很感激他們這樣尊敬作為球員的我，更送了我一片塞爾特人的歷史，這實是太Cool了，我完全沒想到。」