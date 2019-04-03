【NBA】韋斯保克交出「超級大三元」挫湖人　成張伯倫後首人

韋斯保克在今日（3日）寫下另一紀錄，主場對湖人時交出20分﹑20個籃板及21個助攻，張伯倫在1968年創出這紀錄後，韋斯保克在51年後成為史上第2位球員在單場取得「超級大三元」。

西岸8支季後賽球隊已塵埃落定，但一眾球隊仍然有望改善排名。暫列西岸第8位的雷霆，今日主場迎戰無緣季後賽湖人，雷霆全場大部分時間領先，結果在正選5人悉數攻入雙位數得分下，以119：103擊敗湖人，取得今季第45場勝仗，繼續與第7位的馬刺戰績相同。

保羅佐治在內的5位雷霆正選球員，一同交出雙位數得分，助球隊擊敗湖人。（美聯社）

韋斯保克在今仗取得「超級大三元」，成為NBA史上第二人。（美聯社）

今仗焦點必定落在雷霆主將韋斯保克身上，他在今仗已經在常規賽30場造出「大三元」數據，今場更進一步，成為聯盟史上第二人取得「超級大三元」，單場交出得分﹑助攻及籃板亦在20以上。名宿張伯倫在1968年曾經在單場拿下22分﹑25個籃板及21個助攻，成為史上首位球員單場創出「超級大三元」的數據。

韋斯保克在第一節已經取得10個助攻及7個籃板，他在最後一節剩下1分鐘時，取得第20個籃板，在場的隊友亦十分興奮。韋斯保克在今場貢獻20分﹑20個籃板及21個助攻，達成今季第31次「三雙」，亦是51年後再有球員單場交出20以上的「大三元」。

20 PTS | 20 REB | 21 AST



Russell Westbrook joins Wilt Chamberlain (22p/25r/21a on 2/2/1968) as the only players in @NBAHistory to record a 20/20/20 game! #ThunderUp pic.twitter.com/JCGt6jJUa0 — NBA (@NBA) April 3, 2019

韋斯保克成為張伯倫後首人創下此紀錄，他在賽後亦感到相當興奮，亦希望以這個數據獻給剛去世的嘻哈歌手Nipsey Hussle，「我有能力在今仗交出這數據，我感到相當感恩，同時感到非興奮，但我仍然會繼續努力練習，希望在場上打出更好表現，並希望以今場『大三雙』獻給我的兄弟Nipsey Hussle，祝願早日安息。」

韋斯保克希望以今仗的好表現，獻給剛離世的歌手好友Nipsey Hussle。（美聯社）

"That wasn't for me, that's for my bro man. That's for Nipsey. 20+20+20. They know what that means." - Westbrook.



(Via @SportsCenter)pic.twitter.com/PCdGnPPJLE — Ballislife.com (@Ballislife) April 3, 2019

另外，韋斯保克除了數據亮眼外，他與史堤芬遜（Lance Stephenson）的「打手」一幕，同樣在網上廣傳。韋斯保克持球背對史堤芬遜時，該名湖人球員單手放在韋斯保克的腰部，此舉使他感到十分不滿，而他隨即拍開史堤芬遜的手，並向球證投訴，結果球證吹罰史堤芬遜犯規。

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