【NBA】卡達因傷避戰客串場邊評述　崔楊格雙雙領鷹隊挫76人

效力鷹隊的「飛人」卡達（Vince Carter）在美國時間周三（3日）NBA常規賽因傷缺陣對76人。卡達在球場首度以評述員身份登場。卡達在評述期間，表示如無意外將征戰下個球季，將會是他在NBA的第22個球季。 鷹隊在狀態大勇的崔楊格交出「雙雙」下，帶領球隊在主場擊敗76人。

東岸的76人在早前確保季後賽的資格，今仗作客阿特蘭大戰篤定無緣季後賽的鷹隊。主場出戰的鷹隊大部分時間亦領先76人，加上全隊7位球員交出雙位數得分，結果以130：122擊敗76人。

崔楊格在明星賽後愈戰愈勇，3月至今7仗交出「雙雙」。（美聯社）

76人的列迪克雖然交出30分，但未能助球隊贏波。（美聯社）

鷹隊新人崔楊格（Trae Young）表現大勇，他在3月的常規賽中，7場交出「雙雙」及1場「大三元」，他與當錫爭逐最佳新人殊榮的本錢大增。崔楊格在今仗交出33分﹑12個助攻及7個籃板，今季第30場單場貢獻「雙雙」數據，帶領球隊取得今季第29場勝仗。

崔楊格今仗交出今季第30次「雙雙」，帶領球隊8分之差擊敗76人。（美聯社）

鷹隊老將「飛人」卡達在今仗因傷缺陣，但他同樣在主場中現身，並不是以球員身份，而是首度客串成為場邊的評述員，為《Fox Sports Southeast》擔任客席評述員，旁述鷹隊與76人的賽事。

卡達在旁述期間，被問及會否征戰NBA第22個球季，「飛人」表明心跡，有意在來季繼續在NBA中出戰，「我希望在來季繼續征戰NBA，我感到身體狀況可以支持再戰一季，在休季期間我會繼續努力為來季準備，一旦有任何球隊對我有興趣，我十分樂意出戰。」

Does he want to play another season?



Vince Carter answers and leaves absolutely no doubt about it. pic.twitter.com/JYMkiN8tW3 — FOX Sports: Hawks (@HawksOnFSSE) April 3, 2019

另外，在比賽途中，鷹隊教練皮雅斯（Lloyd Pierce）突然向坐向評述員席的卡達示意，打趣地希望派他後備入替，「飛人」與教練相視而笑，場面逗趣。

Vince Carter is commentating for the Hawks broadcast and coach Lloyd Pierce told him to sub in. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/CjauQQJrUf — House of Highlights (@HoHighlights) April 4, 2019

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