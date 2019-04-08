【NBA】勇士2007年球衣出戰最後一仗主場　挫快艇成西岸一哥

勇士來季就會搬主場，周一 （8日） 對快艇一戰，成為了這支西岸勁旅在甲骨文球場的最後一戰。 勇士今仗穿上復刻版2007年主場球衣，眾將都認為「We Believe」年代最能代表球隊精神。 最終這支西岸勁旅以133：104大勝快艇，確保西岸季後賽頭號種子資格。

勇士賽前舉行送別儀式，教練卡爾希望季後賽可以取得成功：「老實說，這感覺很奇怪，過去都是美好的時光，球迷都在一起，但我們周六或周日，就會回來打季後賽首戰。希望我們能有一個更盛大的送別禮。」最後一次於甲骨文球場進行常規賽，勇士亦掛起了「奧克蘭，加州 47個球季」的旗幟，紀念球隊在奧克蘭市奮鬥了47個球季的歷史。

居里向球迷展示別注版球衣的時候十分興奮。（網上圖片）

居里今戰攻入27分，帶領勇士穩奪西岸頭號種子。（路透社）

不止於錦旗，勇士今戰更穿上了復刻版球衣，款式為2006至07年球季，該季勇士雖然不被看好，但在完季前On Fire，最後以西岸第8入季後賽，更在首圈以4：2擊敗該季「一哥」獨行俠，成為了轉打7場4勝制後，首支擊敗頭號種子的8號種子，當年的口號正是「We Believe」。早在12月，居里已經要求再穿一次這件球衣，本來要經過聯盟、球衣贊助商的批准等程序，需時本來要兩年，但最終在各方協調下，在短短數周就令球員及球迷的願望成真。

勇士於第3節起慢慢拉開比數，最後大勝快艇。（路透社）

勇士今戰與快艇半場比數咬緊，但第3節主隊怒砍42分，快艇未能追上節奏，分數被拋開，最終第4節變成了垃圾時間，但勇士後備球員未有鬆懈，保持住大比數差距到最後，以27分之差大勝。居里今戰攻入全場最高27分，祖蒙特格連錄得10分、10個籃板球及9次助攻，差一點就達成「三雙」，有5次偷波、3次封阻。

居里慶幸球隊贏波，以慶祝的心情完成甲骨文球場最後一場常規賽賽事。（路透社）

勇士2007年首圈淘汰獨行俠，成就「老8傳奇」。（Getty Images）

快艇或首圈鬥勇士

快艇今仗輸波後，排名跌落第8位，雖與馬刺同錄47勝34負，對賽成績較差，最後一戰就算能主場擊敗爵士，只要馬刺贏波，快艇仍要以8號種子入季後賽，到時要再鬥今仗贏波確保頭號種子的勇士。快艇另一個避開勇士的辦法，就是下仗贏爵士之餘，期望現排第6的雷霆（47勝33負）最後兩仗全敗。雷霆最後兩戰先主場鬥火箭，再作客公鹿。

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