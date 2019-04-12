「疾風玫瑰」戴歷路斯（Derrick Rose）今季在明尼蘇達木狼打出極佳的表現，上半季多次助球隊絕殺對手，更取得職業生涯單場新高50分，季中未被選進明星賽之時更有大批球迷為他高呼不值，怒轟NBA「黑哨」。可惜路斯下半季又再受傷患困擾而提早收咧，但讓他有時間去處理自己的私務，其中一樣是宣傳自傳式紀錄片《Pooh: The Derrick Rose Story》。 原來自2016年起，他聘請了攝影團隊每天跟着他，為他拍下每天不斷練習，由低谷重生的過程。紀錄片在美國時間周四（11日）晚於Stadium網站首播，萬料不到影片收錄了，當年路斯獲告知自己已被公牛交易至紐約人後的崩潰畫面，片段播放後無數粉絲感到心痛，與他同聲一哭。

路斯今季有好表現，所有球迷都對他再次重生給予高評價，視之為職業生涯第二春，甚至成為日常生活時面對逆境重生的勵志代表；雖然曾經被交易、被裁走、沒有球隊羅致，但他靠着刻苦訓練和堅持，最後成功復活。不過，鐵人原來也有崩潰時，這朵「疾風玫瑰」3年前面對家鄉球隊芝加哥公牛要放棄他那一刻，他只能低頭啜泣。

芝加哥是路斯的家鄉，也是他走過高山低谷的地方，但他從來沒想過要離開公牛。（Getty Images）

芝加哥向來以大風見稱，素有「風城」（Wind City）之名。路斯作為土生土長的芝加哥人，本來就不負「疾風玫瑰」之名。他也沒有讓家鄉眾人失望，在孟菲斯大學打了一季NCAA後，2008年以不足20歲之齡被公牛選中為新秀狀元；在2011年，年僅22歲就成為了最年輕的常規賽MVP。路斯打法拼搏有球味，每每「以生命剷籃」，雖吸引無數粉絲，但無數傷病亦伴隨而來。

路斯從來沒有想過，有生一天會披上死敵紐約人的球衣。（Getty Images）

在2011/12球季，即路斯奪取MVP後的下一季起，傷患未曾遠離過他。當季季後賽第一圈第一場，路斯一次切入上籃，換來了左膝前十字韌帶嚴重撕裂，導致2012/13球季全季缺陣。

之後一季，路斯在常規賽第10場比賽，輪到了右膝蓋韌帶撕裂，球季再度報銷，至翌季始復出。不過半季後路斯再次宣布右膝半月板受傷，需要進行手術將缺席4至6周。終於在2015/16球季結束後，公牛為求改變，把路斯及得分後衛賀里迪及1個翌年的次輪選秀權交易至紐約人，換來老將控衛卡達朗、年輕控衛謝列安格蘭和中鋒羅賓盧比斯。在交易之前，路斯將被放棄消息雖傳得沸沸揚揚，但路斯心中老大不願相信這些傳聞，一直心情緊張。

路斯今年表現上佳，但未能入選明星賽，球迷為他大呼不值。（Getty Images）

經理人來電表明真相 晴天霹靂

在交易當天、2016年6月22日早上11時51分，正在洛杉磯訓練的路斯，和他聘請的攝影團隊正在拍攝自傳紀錄片時，有朋友致電給他：「傳聞你被交易了，是真的嗎？」路斯僅回應指：「我不知道，我很緊張。」3分鐘後，路斯接到經理人、曾為公牛3度奪冠的前球員岩士唐（B.J. Armstrong）的電話向他告知被交易消息，路斯聲音馬上開始顫抖，問道：「你騙人的吧？」

岩士唐說：「你知道的...... 我從不會說廢話。」接着路斯情緒就非常激動，走出屋外啜泣着，再向岩士唐確認：「你真是認真地嗎？」此時他已不停的啜泣，把岩士唐弄得有些不知所措。

岩士唐不斷安慰他：「兄弟，老友……首先我需要讓你知道，我和Phil（時任紐約人總裁、公牛前主教練積遜）談過，這事已經發生了。」路斯努力控制自己的情緒，他壓低了聲音回答說：「好的，好的……」聽到他顫抖聲音的岩士唐問他：「你還好嗎？」路斯一直表現難過，岩士唐就一直對他表示今次轉會或許是好機會，可藉此表現自己，紐約是籃球界的「聖城」等說話，但路斯已聽不入耳，樣子恍惚。

EXCLUSIVE: Our cameras captured the emotional moment Derrick Rose learned his hometown #Bulls traded him to the #Knicks.#DRoseDoc pic.twitter.com/qCXvbKsoH7 — Stadium (@Stadium) April 12, 2019

戴歷路斯接電話得悉被交易一刻逐格睇：

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最後岩士唐向他道：「事情就是這樣，但是，你需要處理好，可以嗎？」

「首先，我先告訴你是為了讓你調整好心態，我沒有告訴任何人，我不想打給任何人，所以答應我，你自己先要冷靜。這對你來說會是一個不尋常的機會，你明白嗎？這是一個非比尋常的時刻，我會幫你在傳媒為你製造暴風驟雨中找到新方向的，因為當事情真的曝光出來以後，外面又會是一陣腥風血雨了。」岩士唐繼續說道，「所以我們需要在那之前準備好，好了，你會成為新的野獸的，對吧？準備好了就給我回電話，OK嗎？」

與經理人通電後戴歷路斯情緒崩潰：

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最終一切已成歷史。路斯被交易到紐約人的那個賽季，場均取得18分和4.4個助攻。芝加哥是路斯的家鄉，也是他走過高山低谷的地方。在天王米高佐敦離開後，路斯曾經是風城的象徵，直到後來被畢拿（Jimmy Butler）取代，但路斯從來沒想過要離開公牛，但終究敵不過現實。如今路斯仍然將這一幕收錄進紀錄片之中，足證這一刻對他的人生衝擊有多大。

戴歷路斯今季在明尼蘇達木狼打出極佳的表現，上半季多次助球隊絕殺對手，在提早收咧下全季場均仍有18分。（Getty Images）

對回歸公牛持開放態度

諷刺的是，對於即將於今個夏季回復自由身的路斯，經理人岩士唐近日接受訪問時，表示路斯會考慮所有事情，並持開放態度去對話，暗示了路斯未來將有機會回歸公牛。

戴歷路斯今季多次上演絕殺精彩重溫

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