過去幾年寫東岸季後賽分析，幾乎可以用一句話做總結，「無論過程是輕鬆還是跌跌撞撞，有大帝勒邦占士（LeBron James）的球隊，九成可以殺入東岸決賽，要取得總決賽的入場劵也是預料之內的事，說真的很沉悶」。 撰文：邱益忠

季前LBJ為了第二個人生及兒子的輝煌將來，毅然放起東岸的皇者之位，由Comfort Zone走到強敵如林的西岸，是一個絕不容易的決定。（詳見：複製碧咸成功路-大帝占士為第二代打拼

老東家騎士由冠軍級球隊，淪為19勝62負、排東岸尾二的困境，這不是驚奇事。沒想過引入LBJ的湖人，僅有37勝44負，只比上季多出兩場勝仗，對Magic Johnson來說，是一個相當失敗的球季，似乎LBJ強權也開始駕崩了。

2007年我仍在傳媒界打滾，當時和一眾愛看NBA的港聞版行家，非常痛恨LBJ的蟹步文化，嚴重打擊NBA的觀嘗性。沒想到12年後，一班行家臨老才組成「走四步」征戰第一屆記協盃籃球賽，也算一圓當年心願。

筆者（左二）與一聚舊日行家組成「走四步」，紀念痛恨LBJ蟹步籃球的好日子。

時間過了12年，當年一冠難求的LBJ沒有用蟹步奪冠，只用了「跳步」走到邁阿密，從兄弟韋迪（Dwyane Wade）汲取奪冠經驗，再將成功路複製到克里夫蘭，幫助悲城脫離51年的無冠之路；而LBJ由無冠王變為三冠王，早就踢走失敗者的身分。

至於大家當年痛恨的蟹步？FIBA去年推行新規定，接球為第零步，讓蟹步合法化；同時讓LBJ由規例破壞者升呢成為規例先行者，世事真的莫名其妙。昨天錯的事今天變成對的事，讓人無所適從。

花了一段篇幅談了LBJ，是時候進入正題，談談東岸「後LBJ時代」的走勢。對球迷好消息是，假設西岸最後由勇士連續五年殺入總決賽，至少今年東岸將有新氣象！公鹿、速龍、76人及塞爾特人一眾強隊，對東岸新皇者之位正虎視眈眈。

公鹿－登基時機成熟 當心季後賽經驗不足

公鹿成為今季聯盟唯一60勝球隊，字母哥（Giannis Antetokounmpo）MVP級數的表現當然功不可沒，謙遜態度及強橫爆發力，讓一直自信滿滿的湖人名宿奧尼爾，也不禁嘆言：

24歲的字母哥比24歲的我更強（The kid was better than me at 24）

當然，奧尼爾強調兩者最大分別，是球賽的自由度。當年奧尼爾只可以在禁區發動進攻，而字母哥則可以全場到處跑，將主宰力發揮得淋漓盡致，連一直不擅長的三分波也有所進步，不用多，只要每場入兩球，就令對手難以防守。

弱點：季後賽經驗相當不足

季中簽回來的大加素（Pau Gasol）和G希爾，兩位馬刺人有踏入總決賽的經驗，前者披著湖人波衫時曾兩度奪冠，後者亦有過百場季後賽經驗。只可惜，前者因左足踝傷患而收咧，早前甚至離隊到多倫多探望小加素，只餘下精神層面的作用。其他球員的季後賽經驗，由0場到33場不等，所以季後賽能否抵受不一樣的壓力，是他們相當大的挑戰。

（Getty Images）

塞爾特人－山頭太多 誰是一哥？

筆者2月飛到波士頓觀看綠軍對戰活塞，那一場艾榮（Kyrie Irving）因傷未有上陣。但看畢那場比賽後，筆者不禁感嘆，綠軍擁有六至八位才華洋溢的球員，大部分有經歷過勇戰東岸決賽七場的經驗，對其他29隊來說只有羨慕。但對綠軍來說，反而是食之無味，棄之可惜的包袱。

艾榮即使交出23.8分、6.9助攻的全明星數據，綠軍戰績不進反退，連50勝這個強隊指標也不合格，再次反映艾榮的領導學分仍未修畢。這其實不能只怪艾榮，引進艾榮的情況就像一間公司的老闆，從其他公司高薪挖角找來優秀人才後，這位優才卻只懂單打獨鬥，不懂領導其他年輕人；年輕人又不滿「老屎忽」高薪兼位高權重，導致他們未能發揮潛能，心中盤算離職發展。

（Getty Images）

弱點：山頭太多，團隊不再至上

以泰譚（Jayson Tatum）的潛力，加上進攻節奏加速，理應可輕鬆進入20分俱樂部，但15.7分、2.1助攻，較新秀球季只稍為進步，原因是有外來一哥艾榮在陣，難有發揮空間。洛斯亞（Terry Rozier）上季好不容易打出三哥角色，但今季由11.3分下跌至8.8分，對一個要拼下一張合約的球員來說，是一個不少打擊。

（Getty Images）

速龍：主力身在曹營心在漢

速龍多年來被取笑為「泡泡龍」兵團，而事實上從2013年至今，球隊戰力穩定地成長，已經連續四季超過50勝，是隊史最出色的時期。球隊第一號主力由前FMVP（總決賽最佳球員）尼納特（Kawhi Leonard）走「馬」上任。環境變了，他依然打出生涯最佳一季表現（26.7分、7.3籃板、3.4助攻），證明他在任何地方，也能打出MVP的水準。但尼納特一定要感謝速龍一眾團隊至上的球員，包括助人為上的羅利（Kyle Lowry）、以他為偶像的三年生施亞琴（Pascal Siakam）、老而彌堅的小加素（Marc Gasol）。老實說，這套陣容很「馬刺」，即使轉到大城市也不會遇到。

弱點：得到尼納特的肉體，卻得不到他的心？

不斷有消息放風指，尼納特下季會以自由身加盟湖人或紐約人。說實話，以他低調的個性絕不合適這兩個華麗城市。以實力來說，尼納特絕對是聯盟Top 5球員，不過華而不實的球風，加上不愛社交的個性，他難以走LBJ或KD的浮誇路。

若尼納特下季真的不會留隊，加上要爭取下一份高薪合同，似乎保持健康身體比速龍戰績更重要。

76人：五老虎將有前無後？

只差Ben Simmons那0.1分，76人便會成為首支五位正選均能射入17分的球隊。哈里斯（Tobias Harris）融入完全沒有問題，場均18.2分配上46.9%的命中率讓他成為進攻上的二哥，他與畢拿（Jimmy Butler）都有成為最後一擊主攻手的能耐，亦相信季後76人只會二留其一（甚至兩個也不留）。

76人的中鋒艾比迪（Joel Embiid）習慣在社交平台上和人打嘴炮，27.5分+13.6籃板+1.9封波證明自己足以成為前三中鋒，但若果未來一兩季，未能帶領76人突破次圈賽事，76人隨時會終結 Trust The Progress，推倒重來。34歲老將JJ Redick愈老愈可愛，隨著三分波成為主流下，18.1分、3.2球三分波是他歷來新高，也是球隊最佳的外線殺手。

弱點：正選後備實力太懸殊

五虎將合轟98.9分，而一眾後備僅攻入16.3分，情況和西岸霸者勇士相若（正選98.5分+後備19.2分），但問題是勇士有兩個MVP，不能相提並論。

簡單預測： 公鹿（東一）4:1活塞（東八） 塞爾特人（東四）4:2溜馬（東五） 76人（東三）4:1網隊（東六） 速龍（東二）4:2魔術（東七）

NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】

作者邱益忠介紹︰2010年開始在台灣《美國職籃》撰寫NBA專欄，及後又接受本港幾間媒體邀請，寫下籃球講下愛情，自封「愛情.運動專欄作家」搏君一笑。2016年加入亞洲運動及體適能專業學院（AASFP），一心為大眾推廣體適能行業資訊。

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