NBA東岸「一哥」公鹿今日（15日），主場與活塞展開季後賽首輪賽事，在對手有主力格芬養傷缺陣下，以121:86大勝。

公鹿周一（15日）開始其總冠軍征途，首圈第一場對活塞，憑「字母哥」艾迪杜高普貢獻24分、17個籃板，以121：86大炒客隊。活塞今戰因格芬膝傷免戰，進攻追不上主隊，祖蒙特格連更打到起火，出手推字母哥被逐。

NBA季後賽東岸首圈，公鹿「字母哥」艾迪杜高普今仗貢獻24分及17個籃板，助球隊贏波。（路透社）

活塞主將格芬膝蓋痠痛，球隊教練基斯決定今戰讓他休息，埋下球隊失利伏線。（路透社）

活塞教練基斯在賽前宣布，格芬膝蓋痠痛難奈，決定今戰讓他休息。這可謂活塞季後賽首戰災難的預告，這支2004年總冠軍今仗表現乏善可陳，首節就以雙位數字分差落後。

反之公鹿有7人得分達雙位數，為他們隊史過去20年季後賽最多的一次，其中字母哥更交出24分、17個籃板的「大雙雙」數據。艾迪杜高普賽後指球隊今戰十分專注：「我不知道活塞準備好了沒有，但我們只專注打好自己的比賽。」

格芬缺席成大敗主因

活塞今季能打入季後賽，主要都是多得格芬。這位明星級大前鋒，今季出場75次，為2013至14年後最多一季，但多場見他帶傷在身出戰，似乎常規賽的搏鬥已令他筋疲力歇，今場只能翹起雙手看球隊吞下35分大敗。

雖然格芬在常規賽對公鹿有落場，但仍被東岸一哥直落4場橫掃。儘管如此，格芬表示要是自己能決定，「一定會選擇落場」。

NBA季後賽東岸首圈，公鹿主場迎戰活塞，半場時名宿渣巴現身撐場，舉起自己於1971年為公鹿贏得的NBA總冠軍獎盃，為球隊助威。（路透社）

公鹿半場已領先27分，換邊後進一步擴大分差，艾迪杜高普一球大力入樽後，祖蒙特在第三節餘4分鐘時，在字母哥上籃時推人，被球證判二級暴力犯規，直接驅逐出場。

祖蒙特賽後拒絕評論事件，今戰雖有12分及12個籃板，但球員正負值為-45，據《ESPN》數據庫顯示，為過去20年季後賽最差。雖然被推倒，但艾迪杜高普賽後表示自己沒怪責祖蒙特。

NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

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