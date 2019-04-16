【NBA季後賽】快艇落後31分反勝創歷史　勇士吉辛斯腿傷添憂慮

半場落後23分，要翻身殊不容易，尤其是在季後賽作客。 不過快艇教練李華士半場跟球隊說「會贏」，球隊真的做到了，以135：131之差反勝勇士。 勇士輸波之餘，更有主力吉辛斯腳傷退下火線，可否繼續出場仍是未知之數。

快艇半場對着西岸「一哥」勇士落後50：73，休息時李華士用了什麼說話令球隊保持信念，力戰到底？

他賽後透露：「我們會贏，撐住，堅持下去。我跟他們說實話：『我不知道怎樣（可以反勝），但我們會找到方法，一定要齊心地堅持下去。」

換邊後一度落後到31分，但客隊真的創造奇蹟，以4分之差反勝，31分之差後來居上，刷新了NBA季身賽的紀錄。

快艇力追反勝，寫下NBA新紀錄。（路透社）

比華利完場後難掩興奮之情。（美聯社）

主隊教練卡爾賽後則說：「我們第3節中段完全『散晒』，失去了防守觸覺。他們下半場入了85分，相比之下我們上半場防守很好。當這樣的事發生時，我們已有很大的麻煩，尤其是季後賽時。」

快艇似是有「反勝基因」一樣，據《ESPN》數據庫顯示，在1996至97年球季設有Play-by-play後，今季前沒有一支球隊能落後25分反勝，但快艇今季就已經有3次這樣反敗為勝。

居里雖攻入29分，但球隊最後仍是吞敗。（美聯社）

吉辛斯大腿受傷，令到勇士季後賽前景添上憂慮。（Getty Images）

吉辛斯追波受傷

勇士輸波之餘，還有吉辛斯在追逐皮球時受傷退下火線。吉辛斯去年已因左腳阿基里斯腱撕裂，休戰了足足一年。吉辛斯於第一節拍走加里安尼的傳球後，追波時倒地確保自己控定皮球，但當起身時再度倒地，並即時呼叫換人。電視直播影到吉辛斯腿部腫起，賽後指勇士擔憂這名中鋒四頭肌撕裂，但要等到詳細檢查後才可確定。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁