【NBA季後賽】金塊落後19分反勝　馬刺主帥普波域治怒不可遏

金塊於季後賽首圈第2仗，主場對馬刺一度落後19分，陷入連輸兩場的危機。 今仗表現較靜的金塊控衛梅利，第4節攻入全場24分中的21分，助球隊以114：105反勝，總場數追成1：1平手。 梅利能重拾手感，賽後感謝隊友一直相信他，叫自己繼續起手。

梅利今仗一開波就已經不順，一次入楔鏟籃，心想大力入樽不會失手，豈料一鋤之下皮球卻彈框而出。不過，一眾隊友見他狀態不佳，卻沒有停止將球送到他手上，而是繼續鼓勵他起手。梅利說：「大家都叫我繼續堅持，我想自己到第4節才射入第一球，大家都相信我。」金塊今季常規賽主場34勝7負為聯盟最佳，今仗第3節尾仍落後59：78，面臨主場兩連敗的危機，但他們未有放棄，第4節攻下39分，最後以9分之差反勝。

栴利今仗手感不順，但最後終於入局成為救世主。（路透社）

梅利多得隊友信賴，第4節尋回手感。（Getty Images）

金塊中鋒祖傑今戰貢獻21分、13個籃板及8次助攻，賽後指眾隊友打出球隊精神：「教練說我們是支不會放棄的球隊，這是真的。我們輸了第一戰，今仗落後19分，但一切都是藉口，但我們沒有放棄。我們鬥心十足，我們才不會這麼容易讓對手贏。」面對主力控衛狀態不佳，金塊教頭米高馬龍選擇相信，「從沒有一刻想過要收起他。」馬龍又指半場曾拉梅利到更衣室一邊說：「來，深呼吸一下。你給自己太大壓力了，每次起手都像世界末日一樣。我信你，我愛你，繼續落場作戰到底吧！」就是這樣的信任，令到梅利第4節攻入全場24分中的21分，讓有4人得分逾20分的金塊反敗為勝。

祖傑指球隊永不言棄，鬥心十足。（美聯社）

普波域治見馬刺大好形勢卻輸波收場，賽後大發雷霆。（Getty Images）

迪洛桑：「早知沒那麼簡單」

馬刺這樣輸法，主帥普波域治當然不滿，賽後拋下一句：「我們第4節失了38分（實際為39分），就這樣。」普帥今仗比賽途中愈看愈不滿，更因此而與球證理論吞下一個技術犯規。

雖然教頭甚為不滿，但今戰攻入31分的後衛迪洛桑仍感樂觀：「我們贏了Game 1，第2仗亦鬥到最後，現在回到主場，優勢在我們手上。我們回到主場做需要做好的事就足夠，我們整季都知道守護好主場的道理。所以，我們現時感覺還不錯，我們早就知道（季後賽鬥金塊）沒有那麼簡單。」

NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

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